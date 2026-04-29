TMW Radio Giuliani: "PSG-Bayern, nessuno parli di fase difensiva. Milan-Juventus un mortorio"

Il giornalista Fulvio Giuliani ha rilasciato le seguenti dichiarazioni nel corso del pomeriggio di TMW Radio, a Maracanà.

Che sensazioni ti ha lasciato PSG-Bayern Monaco di ieri sera?

"Parto dicendo che nessuno mi rompa l'anima con la fase difensiva. Milan-Juventus è stata un mortorio, quindi direi che non possiamo proprio lamentarci di ciò che è andato in scena ieri. Credo comunque che anche il pubblico ormai voglia vedere qualcosa di diverso da ciò che viene proposto in Italia, sopratutto se vogliamo provare ad essere competitivi anche in ambito internazionale. Dopo la partita di San Siro ho sentito tante critiche ad Allegri, ma anche il giochista Spalletti è stato protagonista di ciò che si è visto pur di ottenere un punticino nella corsa Champions".

Kvaratskhelia è il giocatore più forte che abbia giocato nel Napoli dopo Maradona?

"Di certo fa parte di quel ristretto numero. Dal punto di vista tecnica penso che Mertens sia stato forse anche superiore; un giocatore incredibile, figlio anche del modo di giocartela di quella squadra. Un appunto però lo faccio alla situazione attuale. Non voglio azzardare paragoni, ma un giocatorino come Vergara non aveva praticamente toccato il campo prima che si infortunassero tutti. Io credo che Kvara non avesse più abbrivio o curriculum di Veragara quando è arrivato".