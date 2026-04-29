TMW Casertana, ottimo periodo di forma per Karlo Butic: 6 gol in 9 partite, piace all'Avellino

Karlo Butic può essere un uomo mercato per la prossima estate. Il croato ha giocato la prima parte di questa stagione con il Sarajevo, in Bosnia Erzegovina, senza però esordire in Conference. Dodici partite e due gol, un rendimento che non ha entusiasmato tanto da orientarlo sul ritorno in Serie C, con la maglia della Casertana.

Qui ha certamente fatto meglio soprattutto nell'ultimo periodo: quattordici presenze totali, nelle ultime nove ha segnato ben sei gol, dando lo slancio al club campano e meritandosi le attenzioni di Avellino e Ascoli. I biancoverdi erano interessato anche a gennaio, ma potrebbero rivedere la propria decisione e riprovarci in estate. Per i bianconeri molto dipenderà, invece, dall'eventuale promozione in Serie B, sfumata dopo l'ultima partita di campionato persa contro il Campobasso.

Queste le sue parole il giorno della presentazione, dopo il rientro dalla Bosnia. “Torno in Italia con forti motivazioni. Ho subito toccato con mano il grande entusiasmo e l’ambizione di questa società. La trattativa è nata e si è chiusa in fretta. Il progetto mi è piaciuto, i risultati e la forza della squadra hanno rappresentato uno stimolo in più. Sono qui per calarmi subito in questa realtà, dando tutto per la Casertana, sperando di arrivare insieme più lontano possibile”.