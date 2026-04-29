Avellino, l'entusiasmo della gente per sognare la A. Ad Empoli oltre 3mila persone

Mister Ballardini che fa visita al Carcere Borbonico per visitare il Museo Irpino per entrare ancor di più in sintonia con il territorio, la dirigenza che parla di futuro e di strategie, la società che sogna di blindare una posizione playoff che sembrava mera utopia, la tifoseria che ha polverizzato i biglietti a disposizione per la trasferta di Empoli. Sembra lontana anni luce quella serata da incubo contro il Pescara, quando la classifica dell’Avellino destava preoccupazioni e il club decise di esonerare Raffaele Biancolino mentre tutto lo stadio fischiava i calciatori esortandoli a tirar fuori…gli attributi. Oggi è tutto diverso: l’allenatore (col quale si potrebbe a breve parlare di rinnovo) si è inserito benissimo nel contesto biancoverde, Aiello è dirigente capace che ha ottimizzato il budget a disposizione formando il giusto mix tra giovani e esperti, il gruppo si è ricompattato e può contare su persone che hanno già vinto campionati e che possono esaltarsi in un ambiente come quello avellinese. Alle porte c’è la trasferta con l’Empoli, con i toscani obbligati a vincere per evitare una retrocessione in C che sarebbe clamorosa.

E gli irpini, accompagnati dalla propria gente, hanno voglia di continuare a stupire e di cavalcare l’onda dell’entusiasmo post Bari. Ballardini stamattina parlerà in conferenza stampa e potrebbe fornire qualche indicazione in più sulla formazione e sull’infermeria. La sensazione, però, è che l’undici titolare non sarà molto diverso da quello che ha ben figurato nelle ultime due uscite stagionali. Iannarilli riconfermatissimo tra i pali, in difesa occhio alla situazione di Simic che sta recuperando dopo un lieve infortunio; l’ex Bari sta meglio, ma il diktat dello staff medico è quello di non rischiare. Ancor di più in virtù della crescita esponenziale di Enrici che sarà riconfermato al fianco di Simic, con Fontanarosa e Cancellotti sulle fasce. Nessun dubbio nemmeno in mediana: Palmiero in cabina di regia, Sounas e Besaggio mezzali con licenza di offendere, Palumbo a ridosso delle due punte. In avanti è autentica bagarre, un enorme punto interrogativo che accompagnerà Ballardini fino alla riunione tecnica di venerdì. Difficile che Biasci vada in panchina per il secondo match consecutivo, al suo fianco si giocano il posto Tutino, Russo e Patierno mentre Insigne e Favilli sembrano leggermente indietro nelle gerarchie. Infine dicevamo dei tifosi. Al Castellani sarà record stagionale di presenze in campo esterno, con ben 3100 supporters assiepati nel settore ospiti e una cornice di pubblico già di categoria superiore.