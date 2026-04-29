TMW Wright è il nuovo Gyokeres del Coventry. Nel 2023 l'Inter preferì Sanchez e Arnautovic

Il Coventry torna in Premier League e lo fa con Frank Lampard alla guida in panchina e con un americano a guidarne l'attacco. Si tratta di Haji Wright, l'ennesima scoperta in attacco degli Sky Blues, statunitense arrivato nelle West Midlands dall'Antalyaspor. Lui dopo Viktor Gyokeres, perché nel nordovest di Londra s'intendono e mica poco di centravanti. Lo svedese arrivava dalle giovanili del Brommapojkarma ma pure dalle insoddisfacenti avventure col Brighton e nei prestiti con St. Pauli e Swansea City. Poi il Cannibale ha saputo rifarsi e adesso è l'ora della punta di Los Angeles.

Che dopo un lungo peregrinare che lo ha visto giocare ai New York Cosmos, allo Schalke 04 e pure all'Antalyaspor dove (con Nuri Sahin) ha segnato molto, è arrivato al Coventry nell'estate del 2023. Quella dove, prima di sbarcare in Inghilterra, è stato contattato anche dall'Inter. Arrivò Marcus Thuram, partirono Edin Dzeko e Romelu Lukaku, quello dello statunitense era di fatto un'alternativa calda per un reparto dove arrivò dulcis in fundo Alexis Sanchez e pure Marko Arnautovic. Esperimento e innesto d'esperienza non riuscito.

Che colpo, invece, Wright per il Coventry. Sempre in doppia cifra nelle ultime cinque stagioni, segna una doppietta alla prima, al debutto. 16 reti in 19 gare in Championship al primo anno, condita da quella ai quarti di FA Cup contro il Wolverhampton che permisero al Coventry di tornare in semifinale nel torneo dal 1987, con Frank Lampard in panchina ha trovato la guida ideale. L'ex stella del Chelsea, con la sua visione tattica, ha trasformato l'americano da "super sub" a titolare indiscusso in un 4-2-3-1 fluido, dove Wright funge da centravanti mobile, capace di svariare sulle fasce e finalizzare con cinismo. "Lampard ha tirato fuori il meglio di me", ha dichiarato Wright. Diciassette gol in Championship, miglior marcatore della formazione vincitrice della seconda lega inglese, più una in EFL Cup. Il contratto, però, è in scadenza nell'estate del 2027 e gli Sky Blues dovranno correre per blindarlo...