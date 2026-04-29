Serie B, gli arbitri della 37ª giornata: Spezia-Venezia a Colombo di Como
Attraverso i canali ufficiali dell'AIA arrivano le designazioni arbitrali per la 37ª giornata del campionato di Serie B.
Bari-Virtus Entella
Direttore di gara: Mariani
Assistenti: Bindoni-Tegoni
IV° Uomo: Feliciani
VAR: Dionisi
AVAR: Camplone
Carrarese-Cesena
Direttore di gara: Perenzoni
Assistenti: Pascarella-Laghezza
IV° Uomo: Bortolussi
VAR: Santoro
AVAR: Paganessi
Empoli-Avellino
Direttore di gara: La Penna
Assistenti: Barone-Luciani
IV° Uomo: Di Marco
VAR: Piccinini
AVAR: Sozza
Juve Stabia-Frosinone
Direttore di gara: Marcenaro
Assistenti: Zingarelli-Scatragli
IV° Uomo: Vogliacco
VAR: Pairetto
AVAR: Prenna
Mantova-Monza
Direttore di gara: Sacchi J. L.
Assistenti: Imperiale-Regattieri
IV° Uomo: Perri
VAR: Ghersini (On Site Stadio D. Martelli Padova)
AVAR: Giua (On Site Stadio D. Martelli Padova)
Modena-Reggiana
Direttore di gara: Abisso
Assistenti: Capaldo-Garzelli
IV° Uomo: Turrini
VAR: Baroni
AVAR: Marini
Padova-Pescara
Direttore di gara: Collu
Assistenti: Giuggioli-Grasso
IV° Uomo: Massari
VAR: Volpi (On Site Stadio Euganeo Padova)
AVAR: Maggioni (On Site Stadio Euganeo Padova)
Palermo-Catanzaro
Direttore di gara: Allegretta
Assistenti: Niedda-Santarossa
IV° Uomo: Aloise
VAR: Monaldi
AVAR: Gualtieri
Sampdoria-Sudtirol
Direttore di gara: Marchetti
Assistenti: Di Giacinto-Galimberti
IV° Uomo: Bianchi
VAR: Serra
AVAR: Manganiello
Spezia-Venezia
Direttore di gara: Colombo
Assistenti: Meli-Alassio
IV° Uomo: Rapuano
VAR: Prontera
AVAR: Gariglio
Passa il pomeriggio con Maracanà. Attualità, interviste e tante bufere. Braglia, Brambati, De Paola, Bonanni, Garbo, Orlando, Bucchioni, Bezzi, Rampulla.