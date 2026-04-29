Carrarese all'esame Cesena. Calabro: "Puntiamo con ferocia allo storico risultato dei playoff"

"Ci stiamo avvicinando alla fine anche di quest’annat, e sapere di essere l’unico allenatore rimasto sulla medesima panchina, ininterrottamente, per questi due anni di Serie B, non può che rendermi orgoglioso. Anche perché nel calcio di oggi i progetti durano troppo poco, e c’è sempre di più la tendenza a cambiare repentinamente quando i risultati non arrivano": così, nella conferenza stampa odierna ripresa dai canali ufficiali del club, il tecnico della Carrarese Antonio Calabro.

Che ha parlato all'antivigilia del match contro il Cesena, che in occasione della 37ª e penultima giornata del campionato di Serie B farà visita agli apuani: "È una gara importantissima per noi, ci teniamo a chiudere bene il ciclo delle partite casalinghe davanti ai nostri i tifosi, e abbiamo la voglia di rimanere ambiziosi, puntando con ferocia a quello che sarebbe un risultato storico per questa piazza: andare a giocarci i playoff. È vero, la salvezza era l’obiettivo iniziale della stagione, e siamo felici di averlo raggiunto con largo anticipo, perché comunque, aritmetica a parte, è da diverse giornate che ci possiamo concedere di guardare con maggiore attenzione chi abbiamo davanti. Se ora il nostro focus è cambiato, è merito di questi ragazzi, che hanno sempre continuato a lavorare con dedizione e mentalità durante tutte le fasi di questa stagione: venerdì daremo il meglio di noi stessi per provare a regalare una gioia a questa città.

A ogni modo, il Cesena rappresenta uno scoglio difficile da superare perché è un ottima squadra, che da qualche partita ha iniziato un nuovo corso: non è facile incidere subito, ma Cole allena dei ragazzi qualitativamente molto forti, che lo seguono e che hanno già appreso le sue idee di calcio. Per questo ci attendiamo una sfida complicata su tutti i piani".

Nota conclusiva quindi alla rosa: “Calabrese e Zuelli non hanno giocato a Frosinone sia per la loro diffida che per un discorso legato alla condizione fisica: avevamo bisogno di rifiatare e recuperare le giuste energie per questo finale di stagione. Abiuso, invece, è rimasto fuori dall’undici titolare per una mia scelta tecnica, legata alle caratteristiche del ragazzo e nell’ottica anche delle sostituzioni del secondo tempo. Per quanto riguarda Schiavi, infine, tutto regolare: sta meglio e ha dimostrato anche a Frosinone di essersi finalmente lasciato alle spalle il problema che lo aveva costretto ai box per un lungo periodo".