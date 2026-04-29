Yildiz è il più valutato della Serie A. Nella top15 ci sono anche Esposito e Hojlund
Il CIES ha aggiornato i valori dei migliori giocatori del Mondo, uno per squadra, inserendo anche Kenan Yildiz. Lo juventino è al quinto posto della classifica generale, oltre che al primo per le squadre italiane. In lista anche Rasmus Hojlund e Francesco Pio Esposito.
Top 15
Lamine Yamal - Barcellona - 341-397 milioni
Erling Haaland - Manchester City - 212-246 milioni
Kylian Mbappé - Real Madrid - 163-190 milioni
Michael Olise - Bayern Monaco - 132-153 milioni
Kenan Yildiz - Juventus - 122-141 milioni
Florian Wirtz - Liverpool - 120-140 milioni
Morgan Rogers - Aston Villa - 117-136 milioni
Desiré Doué - Paris Saint Germain - 115-134 milioni
Cole Palmer - Chelsea - 114-132 milioni
Bukayo Saka - Arsenal - 107-125 milioni
Julian Alvarez - Atletico Madrid - 106-123 milioni
Nick Woltemade - Newcastle United - 96-112 milioni
Rasmus Hojlund - Napoli - 91-106 milioni
Pio Esposito - Inter - 88-103 milioni
Yan Diomandé - Red Bull Lipsia - 88-102 milioni
Top 15 in Italia
Kenan Yildiz - Juventus - 122-141 milioni
Rasmus Hojlund - Napoli - 91-106 milioni
Pio Esposito - Inter - 88-103 milioni
Santiago Castro - Bologna - 61-71 milioni
Strahinja Pavlovic - Milan - 51-59 milioni
Wesley Franca - Roma - 50-58 milioni
Nico Paz - Como - 50-58 milioni
Giorgio Scalvini - Atalanta - 46-53 milioni
Moise Kean - Firoentina - 42-49 milioni
Kenneth Taylor - Lazio - 35-41 milioni
Ismael Koné - Sassuolo - 34-39 milioni
Gvidas Gineitis - Torino - 29-34 milioni
Mateo Pellegrino - Parma - 27-31 milioni
Marco Palestra - Cagliari - 25-29 milioni
Tiago Gabriel - Lecce - 20-23 milioni
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