Napoli, dall'Inghilterra: il Liverpool piomba su Beukema, Slot ne è un estimatore da tempo

Tra i nomi cerchiati in rosso dal Liverpool per l’estate spunta anche quello di Sam Beukema. Il centrale del Napoli è da tempo seguito con attenzione dai Reds, che stanno valutando diversi profili per rinforzare e rinnovare il reparto difensivo.

Secondo il portale inglese TEAMtalk, l’apprezzamento nei confronti dell’olandese nasce da lontano: Arne Slot lo aveva già individuato ai tempi del Feyenoord e continua a ritenerlo un elemento ideale per il suo sistema. Un gradimento condiviso anche all’interno della dirigenza, con il direttore sportivo Richard Hughes informato del dossier.

La strada, però, si preannuncia in salita. Il Napoli non considera Beukema cedibile e lo ha acquistato appena un anno fa, con un contratto fino al 2030. Per aprire a una trattativa servirebbe comunque un’offerta superiore ai 35 milioni di euro. Il Liverpool, dal canto suo, ha l’esigenza di pianificare il futuro della difesa, considerando anche le situazioni legate a Virgil van Dijk e Ibrahima Konaté. Beukema resta un profilo molto gradito, ma strapparlo al Napoli sarà tutt’altro che semplice.