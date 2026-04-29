TMW Roma, la prossima settimana decisiva per il nuovo ds: tutti i nomi valutati dai Friedkin

Sono giorni decisivi in casa Roma per il futuro della dirigenza. Dopo il caos che si è scatenato nelle scorse settimane, che ha portato alla separazione tra il club giallorosso e Claudio Ranieri, la settimana che verrà sarà quella della decisione del prossimo direttore sportivo, dando per scontato l'ormai imminente addio di Frederic Massara, che ha di fatto già terminato la sua avventura nella Capitale.

Palla ai Friedkin.

Saranno i Friedkin, proprietari del club giallorosso, a prendere la decisione finale sul nuovo uomo mercato, che avrà il compito di operare durante la prossima estate per far crescere la rosa a disposizione del tecnico ex Atalanta, e dopo la partita contro la Fiorentina, in programma per lunedì alle 20.45 allo Stadio Olimpico, inizieranno i veri contatti con vari dirigenti.

I nomi in lista.

Sul taccuino dei Friedkin ci sono vari nomi e tutto passerà anche dal gradimento di Gian Piero Gasperini, con alcuni profili che sono già noti: Tony D'Amico, attualmente sotto contratto con l'Atalanta, e Giovanni Manna, direttore sportivo del Napoli, sono probabilmente i candidati più forti, ma non sarà facile strapparli ai rispettivi club di appartenenza. Il nome di Sean Sogliano, che potrebbe lasciare l'Hellas Verona a fine stagione, è un altro dei papabili, mentre sullo sfondo resta anche il nome di Cristiano Giuntoli, che sta valutando alcune proposte dall'estero.