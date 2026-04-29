Fantacalcio, i migliori attaccanti nel girone di ritorno
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Grazie ai dati presi da tuttofantacalcio.it, possiamo darvi il dato dei migliori 5 attaccanti del girone di ritorno, dalla 20ª giornata fino alla 34ª giornata, 15 gare con un minimo di 5 gare giocate.
1 - Lautaro Martinez: 7 presenze - fantamedia 9.14 - media voto 6.64 - 6 gol
2 - Malen: 14 presenze - fantamedia 9.07- media voto 6.68 - 11 gol - 1 assist 1 ammonizione
3 - Davis: 9 presenze - fantamedia 8.22 - media voto 6.67 - 4 gol
4 - Thuram: 13 presenze - fantamedia 8.12- media voto 6.42 - 6 gol 4 assist
5 - Scamacca: 9 presenze - fantamedia 8.00 - media voto 6.28 - 5 gol 1 assist
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