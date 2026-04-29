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Juventus, il piano di Spalletti per il futuro: tanti profili in uscita

Juventus, il piano di Spalletti per il futuro: tanti profili in uscita TUTTO mercato WEB
© foto di www.imagephotoagency.it
Camillo Demichelis
Oggi alle 06:45Serie A
Camillo Demichelis

Ieri la Juventus ha goduto di un giorno di riposo e la ripresa degli allenamenti è fissata per questa mattina. Luciano Spalletti, da oggi, comincerà a mettere nel mirino la gara contro il Verona. Per questa partita resta da capire come sta Kenan Yildiz. Il turco è reduce da due settimane in cui ha lavorato più che altro a parte. Infatti, l’infiammazione al ginocchio, che lo affligge da inizio stagione, necessita di essere gestita. Adesso la speranza di Spalletti è quella di poterlo ritrovare non solo negli allenamenti ma anche in partita. Infatti, contro Bologna e Milan ha potuto schierarlo solo per uno spezzone di gara. Anche Vlahovic è tornato a disposizione, ma il suo rientro sarà graduale. DV9 ha giocato pochi minuti contro il Milan e contro il Verona il minutaggio sarà leggermente superiore, ma senza forzare troppo la mano.

Diversi giocatori in bilico.
Mentre la Juventus si sta giocando il finale di stagione, Spalletti e la dirigenza guardano anche al futuro. Il progetto per la squadra del 2026/2027 è già partito. Il tecnico di Certaldo sembra avere le idee piuttosto chiare su chi saranno i calciatori da cui ripartire. C’è anche una lunga lista di calciatori che sono in bilico. A cominciare da Cabal e Adzic, che non hanno più giocato da metà febbraio. Il colombiano, attualmente, è fermo ai box, ma il suo destino appare segnato. Stesso discorso per Openda, che non sta trovando più spazio e ha giocato solo qualche minuto contro il Bologna. Il belga non è più nei piani della Juventus e in estate le parti si separeranno. I bianconeri si augurano un buon Mondiale per Openda, in modo da attrarre qualche acquirente, anche se difficilmente arriverà qualcuno disposto a prenderlo a titolo definitivo. Chi rischia di lasciare la Juventus in estate è Gatti. Il numero 4 bianconero sta trovando poco spazio, schiacciato dai titolarissimi Kalulu, Bremer e Kelly. Gatti è stato decisivo per i bianconeri nella trasferta contro la Roma, visto che il suo gol ha dato di fatto il via alla rimonta in classifica della Vecchia Signora. Ma il suo futuro, in estate, potrebbe essere lontano da Torino: di fronte a una buona offerta, la Juventus potrebbe lasciarlo partire.

La Juventus cercherà giocatori di personalità.
Da quando Luciano Spalletti siede sulla panchina della Juventus, i miglioramenti di diversi calciatori sono stati evidenti. I bianconeri hanno trovato un’identità chiara a livello di gioco, ma ogni tanto manca la necessaria continuità. La Juventus, in stagione, non è andata oltre le tre vittorie consecutive. Anche contro il Milan, i bianconeri avevano l’occasione di poter allungare la striscia di risultati positivi, ma si sono accontentati dello 0-0. La Juventus ha fatto fatica ad aggirare il muro eretto dai rossoneri e la paura forse ha preso il sopravvento. Per questo i bianconeri hanno accettato un pareggio per smuovere la classifica. Ma una squadra come la Juventus non può accontentarsi e deve tornare a perseguire la vittoria in ogni partita. Quello che manca un pochino in questa rosa è il tasso di esperienza e personalità. Non ci sono molti giocatori in grado di assumersi dei rischi per ottenere la vittoria a tutti i costi. Per questo motivo, la dirigenza sta cercando giocatori dal profilo internazionale con la giusta personalità: figure in grado, nei momenti chiave della stagione, di dare quel qualcosa in più per vincere senza accontentarsi del male minore.

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