TMW Il Real Madrid dice no all'Arsenal per Endrick. In attesa del prossimo allenatore

L'Arsenal ha bussato alla porta del Real Madrid per Endrick. I Gunners hanno intenzione di aggiungere un attaccante alla propria batteria, con il giovane brasiliano - che sta facendo faville all'Olympique Lione, in prestito - che è nel mirino. C'è un però, perché gli spagnoli non hanno intenzione di parlare del suo futuro in questo momento: Alvaro Arbeloa verrà sostituito e quindi bisognerà capire chi verrà scelto e cosa vorrà fare con il centravanti sudamericano.

Però suo padre Douglas Sousa, nei giorni scorsi, ha parlato così dell'anno e mezzo al Real Madrid. "Le aspettative sono alte. Endrick crede che, continuando a fornire grandi prestazioni nelle prossime partite, potrebbe strappare un pass per il Mondiale. Endrick ripete sempre una frase: il suo parco giochi è il campo da calcio. E al Madrid, in un certo senso, gli avevano portato via quel parco giochi. Tutto quello che vuole è giocare a calcio. Ora ha ritrovato la felicità. Mia nuora è stata fondamentale nella scelta di andare al Lione; lui è felice e lo siamo tutti noi, che è la cosa più importante".

Da capire quindi cosa succederà. Prima con Florentino Perez che deciderà il nuovo tecnico, poi cosa ne sarà del futuro di Endrick. L'Arsenal però è interessato e ha intenzione di presentare un'offerta nei prossimi mesi.