Lega B, mercoledì 6 maggio incontro con i candidati alla presidenza della FIGC

Convocato dal Presidente Paolo Bedin per mercoledì 6 maggio, presso la Federazione Italiana Giuoco Calcio, a Roma, un incontro tra le associate della Lega Serie B e i candidati alla Presidenza federale, in vista delle elezioni del 22 giugno.

L’iniziativa rappresenta il punto di arrivo di un percorso strutturato e condiviso, avviato nel corso dell’Assemblea del 14 aprile scorso e culminato nella definizione di un documento unitario di indirizzo, elaborato e finalizzato dal Consiglio Direttivo della LNPB nella riunione di ieri. Attraverso questo lavoro, la Lega Serie B si propone come interlocutore centrale e propositivo, portando all’attenzione dei candidati una serie di priorità strategiche per lo sviluppo del sistema calcio e per il rafforzamento della categoria.