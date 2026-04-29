Lega B, mercoledì 6 maggio incontro con i candidati alla presidenza della FIGC
Convocato dal Presidente Paolo Bedin per mercoledì 6 maggio, presso la Federazione Italiana Giuoco Calcio, a Roma, un incontro tra le associate della Lega Serie B e i candidati alla Presidenza federale, in vista delle elezioni del 22 giugno.
L’iniziativa rappresenta il punto di arrivo di un percorso strutturato e condiviso, avviato nel corso dell’Assemblea del 14 aprile scorso e culminato nella definizione di un documento unitario di indirizzo, elaborato e finalizzato dal Consiglio Direttivo della LNPB nella riunione di ieri. Attraverso questo lavoro, la Lega Serie B si propone come interlocutore centrale e propositivo, portando all’attenzione dei candidati una serie di priorità strategiche per lo sviluppo del sistema calcio e per il rafforzamento della categoria.
Passa il pomeriggio con Maracanà. Attualità, interviste e tante bufere. Braglia, Brambati, De Paola, Bonanni, Garbo, Orlando, Bucchioni, Bezzi, Rampulla.
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