Bandecchi scuote l'ambiente: "Per salvare la Ternana servono solo circa due milioni e mezzo"

Si inizia a scrivere la storia futura della Ternana perché, come riporta ternananews.it, è stato pubblicando il bando per l'acquisizione del club. Un bando ovviamente comunale, cui hanno fatto seguito anche le parole del sindaco - ed ex presidente rossoverde - Stefano Bandecchi.

Di seguito, quanto detto dal primo cittadino: "È uscito il bando per poter acquistare la Ternana calcio, il lavoro dei curatori è stato preciso e puntuale. La Ternana calcio costerà 200 mila euro, la cifra che serve per salvare la storia di una città e di una nobile squadra di calcio. I curatori in modo puntuale hanno poi anche riferito quale sarà l’impegno di colui o di coloro che vorranno acquisirla: si troveranno di fronte a impegni importanti ma non impossibili. I 4 milioni e 200 mila euro da versare entro il 16 giugno potrebbero diventare due milioni e mezzo se ben trattati con l’organico squadra che ha già dato la propria disponibilità".

Ha quindi rinnovato l'appello agli imprenditori locali: "Credo che oggi nella provincia di Terni e in Umbria ci siano sicuramente una decina di imprenditori che potrebbero prendersi l'impegno e se si mettessero insieme creando un unico gruppo potrebbero portare questa gloriosa squadra in Serie A senza rovinarsi economicamente. Da imprenditore vi dico che il mio apporto sarà garantito. Da sindaco vi chiedo di salvare la storia di Terni e di creare insieme una nuova leggenda".