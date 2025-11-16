Italia travolta dalla Norvegia, Ciccio Graziani: "Attento Gattuso, qui rischiamo di nuovo"

L'ex attaccante Francesco 'Ciccio' Graziani, ospite negli studi de La Domenica Sportiva su Rai 1, ha parlato al termine della sconfitta interna per 4-1 della Nazionale azzurra contro la Norvegia, nell'ultima gara di qualificazione ai Mondiali della prossima estate: “Pioveva, ma nel secondo tempo è arrivato un temporale. Questa è una sconfitta pesantissima, oltre che per il punteggio per l’aspetto psicologico. Avere un Sinner per questa Nazionale? Sarebbe il massimo, ma mi accontenterei anche di un Musetti”.

Gattuso aveva detto che avremmo scoperto cos’è l’Italia.

“Spero che non siamo quelli di stasera. Il primo tempo è stato buonissimo, ci dava speranze, vincere era importante. Mi rattrista che questa squadra, quando va un po’ in difficoltà, non riesce a riprendersi. E questo è un aspetto che Gattuso deve valutare attentamente. Andando avanti così, davvero rischiamo di nuovo”.

Non ci immaginavamo una differenza tanto schiacciante.

"Al di là del primo posto meritato, nel secondo tempo si è vista un'altra Norvegia. E quella è una squadra che è più forte di noi. Bisogna dircelo e capire che c'è da dare di più e poco altro da dire".

Haaland ha tenuto sotto scacco la difesa dell'Italia. Ci mancano anche i nove?

"Di questo livello non ne abbiamo. Questo gioca in una delle squadre più forti del mondo, vede la porta come pochi... Uno con questo fiuto, che se sbagli una virgola ti castinga, non ce lo abbiamo. Questi attaccanti sono patrimonio dell'umanità, magari lo avessimo avuto noi, avremmo potuto anche vincere".