Gabrielloni chiaro: "Sono ancora sotto contratto con il Como. Spero di riconquistare la Serie A"

Una bandiera, un simbolo del Como. L'uomo capace di segnare in ogni campionato, dalla D alla Serie A, che ha accompagnato la cavalcata dei lariani sino alla massima serie l'anno scorso. Per non restare nell'ombra delle prime scelte di Cesc Fabregas, però, in estate Alessandro Gabrielloni ha preso la decisione di rinnovare con il club lombardo fino al 2028 e approdare in prestito alla Juve Stabia. Ma la sua vita a tinte biancoblù è ben impressa: "Una bellissima storia, un bellissimo percorso", ha dichiarato nell'intervista a Radio TV Serie A.

L'attaccante di 31 anni ha aggiunto: "Sicuramente devo ringraziare la società del Como, il presidente, il direttore Ludi che in questi anni mi hanno permesso di realizzarlo. Niente, dopo tutto questo ora penso a questa stagione. Mi sono rimesso in gioco, non è stata una scelta facile per me, scendere di categoria", ha confidato Gabrielloni, che appunto gioca in Serie B.

"Però ho ancora tante motivazioni, spero con il tempo di riconquistarmi la Serie A", sorride in camera. "Anche perché sono ancora sotto contratto con il Como", ha ricordato. Il centravanti, originario di Jesi, finora ha disputato 295 minuti con la maglia della Juve Stabia, trovando un gol e 2 assist in 6 partite.