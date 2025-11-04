Graziani: "La Fiorentina è più forte dell'anno scorso, la società non ha colpe"

Francesco Graziani è uno che la Fiorentina ce l'ha nel cuore e soffre per una situazione che sta diventando sempre più complicata. Intervistato da La Nazione, ha spiegato il suo punto di vista, che non è mai banale: "Anche un bambino capisce che la situazione è anomala, la squadra si è involuta. Ci aspettavamo una stagione importante, ai primi di settembre i tanti amici viola con cui mi sento tutti i giorni erano più che contenti. E invece il campo dice tutto il contrario".

Di chi sono le colpe?

"Non della società che ha speso 92 milioni di euro sul mercato. La squadra è più forte dell’anno scorso. Non vanno cercati bersagli, ma gli allenatori sono i comandanti della nave: se la nave non va la responsabilità è di chi comanda. Il tempo di Pioli è finito, ci vuole una scossa".

Lei al suo posto si sarebbe dimesso?

"È un vecchio gesto nobile, ma più mi guardo intorno e più mi rendo conto che ormai non lo fa più nessuno. Ci sono però le eccezioni come Pradè che dal giorno dopo non ha più voluto emolumenti".

Intanto la squadra sarà impegnata giovedì in trasferta in Germania contro il Mainz in Conference League per una partita da non sbagliare.