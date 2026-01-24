Gullo vittima di body shaming: "Pensavate che sarei rimasto quello di Campioni per sempre?"

Chiacchierata interessante, quella tra Francesco 'Ciccio' Gullo e Chiamarsi Bomber. L'ex volto del reality Campioni e oggi imprenditore ha parlato in primis delle offese ricevute sui social e del suo sfogo: "Sono 20 anni che ricevo insulti, come tutti i personaggi famosi d’altronde. La gente che mi ha conosciuto 20 anni fa in un reality pensa che sarei invecchiato con quell’immagine, ma non è così. La faccia resta la stessa ma il mio corpo è cambiato ovviamente. Mi ero talmente annoiato di leggere quei commenti d’odio che ho fatto un post per mandare a quel paese queste persone cattive. Non era mia intenzione farlo diventare un caso di stato, ho solo pensato che se ci fosse stato al mio posto un ragazzino sarebbe stato un grosso problema".

Poi, anche una battuta sulla sua invenzione: la Gullocam. "La Gullocam sta andando velocissima: considerate che ci vuole del tempo prima che una nuova invenzione venga digerita. Ad esempio la Spidercam ci ha messo 5 anni prima di essere approvata. Mi sono dato quel tempo e sono convinto che ce la farò. Sono un po’ arrabbiato con la Lega perché se vai a vedere i rigori di Bologna Inter di Supercoppa Italiana, gli operatori appoggiavano le telecamera per terra per ottenere un’inquadratura come quella della Gullocam. Basterebbe poco per spingere il mio progetto, dando una mano a un italiano ma purtroppo non è così".

Infine, un appello al ct Gattuso: "Da bambino tifavo Palermo perché mio papà è di lì e ho giocato al Barbera la mia migliore partita in carriera. Posso lanciare un messaggio? Rino (Gattuso, ndr) mi firmi la tua maglia? Giuro che non parlo del tunnel che ti feci. Sono 20 anni che me la porto dietro in ogni casa dove ho abitato e vorrei tanto che la firmassi".