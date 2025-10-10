Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Eventi LiveCalciomercato H24MobileNetworkRedazioneContatti
Canali Serie A atalantabolognacagliaricomocremonesefiorentinagenoahellas veronainterjuventuslazioleccemilannapoliparmapisaromasassuolotorinoudinese
Canali altre squadre ascoliavellinobaribeneventobresciacasertanacesenafrosinonelatinalivornonocerinapalermoperugiapescarapordenonepotenzaregginasalernitanasampdoriasassuoloturris
Altri canali mondiale per clubserie bserie cchampions leaguefantacalciopodcaststatistiche
NetworkEventi liveTMW RadioTMW MagazineTMW NewsCalciomercato h24

Dai fischi agli applausi, Rabiot in gol con la Francia: "Se vinciamo in Islanda, siamo dentro"

Dai fischi agli applausi, Rabiot in gol con la Francia: "Se vinciamo in Islanda, siamo dentro"TUTTO mercato WEB
© foto di www.imagephotoagency.it
ieri alle 23:42Serie A
Pierpaolo Matrone

Serata dalle due facce per Adrien Rabiot, protagonista nella vittoria della Francia contro l’Azerbaijan (3-0) nelle qualificazioni al Mondiale 2026. Il centrocampista del Milan, ormai punto fermo nello scacchiere di Didier Deschamps, ha vissuto un ritorno particolare al Parco dei Principi, dove è stato inizialmente fischiato da parte del pubblico del PSG, suo ex club, per poi essere acclamato dopo il gol del raddoppio che ha chiuso i conti.

Rabiot, in passato spesso al centro di tensioni con la nazionale, si è definitivamente guadagnato la fiducia del commissario tecnico e dei compagni. Dopo la partita, intervistato da TF1, ha espresso la sua soddisfazione per la prestazione e per l’accoglienza finale del pubblico parigino: “Quando affronti squadre che si difendono a cinque è sempre difficile. Nel primo tempo siamo stati troppo lenti, ma nella ripresa abbiamo accelerato e trovato gli spazi. È importante segnare in partite così, e sono felice di averlo fatto proprio qui, dove ho tanti ricordi”.

Il successo consente ai Bleus di avvicinarsi alla qualificazione matematica per il Mondiale. “Se vinciamo in Islanda, saremo praticamente dentro”, ha aggiunto Rabiot.

Articoli correlati
Parigi fischia Rabiot anche se gioca con la maglia della Francia: accoglienza amara... Parigi fischia Rabiot anche se gioca con la maglia della Francia: accoglienza amara
Milan, Ibrahimovic: "Modric leader in campo e fuori. Rabiot doveva venire un anno... Milan, Ibrahimovic: "Modric leader in campo e fuori. Rabiot doveva venire un anno fa"
Milan-Como, Sarri difende Rabiot: "Brutta risposta dalla Lega, i soldi non giustificano... Milan-Como, Sarri difende Rabiot: "Brutta risposta dalla Lega, i soldi non giustificano tutto"
Altre notizie Serie A
Il retroscena di Hamsik: "Felice di non essere andato al Milan, nel 2011 fui molto... Il retroscena di Hamsik: "Felice di non essere andato al Milan, nel 2011 fui molto vicino"
Fattori: "Tra 3 giornate la Fiorentina rischia di essere ultima in classifica" Fattori: "Tra 3 giornate la Fiorentina rischia di essere ultima in classifica"
Gregucci sulle parole di Sarri: "Ha fatto capire tante cose. Problema infortunati"... Gregucci sulle parole di Sarri: "Ha fatto capire tante cose. Problema infortunati"
Inter, c'è la pazza idea per il dopo-Sommer: ai nerazzurri piace l'ex Di Gregorio... Inter, c'è la pazza idea per il dopo-Sommer: ai nerazzurri piace l'ex Di Gregorio
Aldair sogna con la Roma: "Io allo Scudetto ci credo sempre e comunque. Bisogna farlo"... Aldair sogna con la Roma: "Io allo Scudetto ci credo sempre e comunque. Bisogna farlo"
Dai fischi agli applausi, Rabiot in gol con la Francia: "Se vinciamo in Islanda,... Dai fischi agli applausi, Rabiot in gol con la Francia: "Se vinciamo in Islanda, siamo dentro"
Sassuolo, Palmieri: "Occhi solo sulla salvezza. Muharemovic? Chiesto da molti" Sassuolo, Palmieri: "Occhi solo sulla salvezza. Muharemovic? Chiesto da molti"
Qual è la trattativa che le ha dato più soddisfazione? Pastorello non ha dubbi: "Ionut... Qual è la trattativa che le ha dato più soddisfazione? Pastorello non ha dubbi: "Ionut Radu"
Editoriale di Niccolò Ceccarini Immagine box laterale di Niccolò Ceccarini Juventus, a gennaio l’obiettivo è un esterno: c’è Guerreiro del Bayern Monaco. È per l’estate si ripensa a Tonali. Inter, per la porta prende quota l’ipotesi Atubolu. Per la difesa c’è anche Muharemovic
Le più lette
1 Juventus, a gennaio l’obiettivo è un esterno: c’è Guerreiro del Bayern Monaco. È per l’estate si ripensa a Tonali. Inter, per la porta prende quota l’ipotesi Atubolu. Per la difesa c’è anche Muharemovic
2 …con Vincenzo Polito
3 11 ottobre 1961, la Roma vince la Coppa delle Fiere. Si gioca nel pomeriggio
4 Renate, Foschi e le 400 panchine in carriera: "Onestamente non tenevo il conto delle partite"
5 Fattori: "Tra 3 giornate la Fiorentina rischia di essere ultima in classifica"
Ora in radio
Repliche 00:00Repliche live!
Le repliche di TMW Radio
Repliche 13:05Repliche
Le repliche di TMW Radio
Primo piano
Immagine top news n.0 Italia, Gattuso: "Orgoglioso di questo gruppo. Pensiamo all'Estonia e non alla Norvegia"
Immagine top news n.1 Federico Pastorello: "Inzaghi mi ha detto che con la Champions non avrebbe mai lasciato l'Inter"
Immagine top news n.2 Stipendi Serie A, la classifica degli allenatori: lo scudettato Conte davanti a tutti
Immagine top news n.3 I giocatori più pagati della Serie A: chi dietro Vlahovic? La Top 10 tra lordo e netto
Immagine top news n.4 Milan-Como, Sarri difende Rabiot: "Brutta risposta dalla Lega, i soldi non giustificano tutto"
Immagine top news n.5 Bebeto: "Potevo giocare nella Juve. Ancelotti? Fantastico, farà un gran lavoro"
Immagine top news n.6 Italia, la probabile formazione anti Estonia: Cambiaghi e Spinazzola sugli esterni
Immagine top news n.7 La favola di Ahanor nasce in un centro d'accoglienza: parla la donna che lo fece iniziare a giocare
TMW Podcast
Immagine news podcast primo piano Sir Jim Ratcliffe ha preso la decisione più difficile sul futuro di Amorim Ascolta il podcast
APP TMW
Immagine news podcast n.1 Tutta la verità sul (non) caso Leao: le schermaglie con Allegri, le panchine, il futuro
Immagine news podcast n.2 Provaci ancora Sergio. Ecco l'Al Ittihad che troverà Conceicao
Immagine news podcast n.3 L'Atalanta ha già (in prestito) l'esterno del futuro. Garantisce Silvio Baldini
Immagine news podcast n.4 Perché la Fiorentina merita ancora fiducia nonostante la classifica da incubo
TMW Radio Sport
Immagine news Serie C n.1 De Rosa: “Stiamo distruggendo la meritocrazia in C. Il livello si sta abbassando"
Immagine news Serie C n.2 Lumezzane, Monachello: "Sto per tornare. Con Troise la squadra ripartirà"
Immagine news Serie A n.3 De Paola: "Per la Juve quella di Platini è l'ennesima occasione mancata"
Serie A
Immagine news Serie A n.1 Il retroscena di Hamsik: "Felice di non essere andato al Milan, nel 2011 fui molto vicino"
Immagine news Serie A n.2 Fattori: "Tra 3 giornate la Fiorentina rischia di essere ultima in classifica"
Immagine news Serie A n.3 Gregucci sulle parole di Sarri: "Ha fatto capire tante cose. Problema infortunati"
Immagine news Serie A n.4 Inter, c'è la pazza idea per il dopo-Sommer: ai nerazzurri piace l'ex Di Gregorio
Immagine news Serie A n.5 Aldair sogna con la Roma: "Io allo Scudetto ci credo sempre e comunque. Bisogna farlo"
Immagine news Serie A n.6 Dai fischi agli applausi, Rabiot in gol con la Francia: "Se vinciamo in Islanda, siamo dentro"
Serie B
Immagine news Serie B n.1 Aramu: "Ho voglia di tornare a giocare. Palermo e Venezia favorite in Serie B"
Immagine news Serie B n.2 Juve Stabia, Polcino: "Abbiamo del potenziale inespresso. Il derby? Grande attesa"
Immagine news Serie B n.3 Monza, Birindelli: "La vittoria col Catanzaro ci voleva. Nuova proprietà? Solo cose positive"
Immagine news Serie B n.4 Modolo: "Emozioni uniche il giorno nel quale il Venezia ha ritirato la mia maglia"
Immagine news Serie B n.5 Empoli, Ghion: "La vittoria col Sudtirol ci voleva. Sogno la Serie A e la Nazionale"
Immagine news Serie B n.6 Lovato: "Colpito dal progetto Empoli. Sassuolo? Ciò che ho fatto rimarrà"
Serie C
Immagine news Serie C n.1 Renate, Foschi e le 400 panchine in carriera: "Onestamente non tenevo il conto delle partite"
Immagine news Serie C n.2 Crotone, Longo: "Siamo cresciuti molto. Guai a sottovalutare un avversario come il Foggia"
Immagine news Serie C n.3 Ternana, Liverani: "Contro il Forlì partita fondamentale. Buoni segnali da Pettinari"
Immagine news Serie C n.4 Perugia, continua la crisi. Braglia: "Mi aspetto la che squadra dia delle risposte"
Immagine news Serie C n.5 Serie C, 9ª giornata: si chiudono gli anticipi del Girone B. Vincono Arezzo e Carpi
Immagine news Serie C n.6 Catania, Toscano e il minutaggio: "Non lo facciamo. I giovani giocano se sono bravi"
Calcio femminile
Immagine news Calcio femminile n.1 Roma, visita inattesa al Tre Fontane. Il ds Massara incontra la squadra femminile
Immagine news Calcio femminile n.2 Parma Women, Valenti: "L'obiettivo è la salvezza. Bello lavorare con tante straniere"
Immagine news Calcio femminile n.3 "Più bambine sui campi di calcio". La Serie A Women al fianco di Terre des Hommes
Immagine news Calcio femminile n.4 Philtjens dice addio al Belgio: "È stato un privilegio. Orgogliosa di cosa abbiamo costruito"
Immagine news Calcio femminile n.5 Juve alla caccia dei primi 3 punti e Fiorentina-Inter. Il programma della 2ª di Serie A Women
Immagine news Calcio femminile n.6 Juve, Braghin: "Niente clausole ai contratti, con questo mercato impazzito non servono"
TMW Magazine
Download TMW MagazineTMW Magazine n.162 Download
Storie di Calcio
Immagine news Storie di Calcio n.3Ricardo Paciocco, la vita del "mago della rabona" Ascolta il podcast
Calcio2000
Immagine news L'Angolo di Calcio2000 n.3 Cosa dobbiamo aspettarci da questa Nazionale?