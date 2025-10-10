Dai fischi agli applausi, Rabiot in gol con la Francia: "Se vinciamo in Islanda, siamo dentro"

Serata dalle due facce per Adrien Rabiot, protagonista nella vittoria della Francia contro l’Azerbaijan (3-0) nelle qualificazioni al Mondiale 2026. Il centrocampista del Milan, ormai punto fermo nello scacchiere di Didier Deschamps, ha vissuto un ritorno particolare al Parco dei Principi, dove è stato inizialmente fischiato da parte del pubblico del PSG, suo ex club, per poi essere acclamato dopo il gol del raddoppio che ha chiuso i conti.

Rabiot, in passato spesso al centro di tensioni con la nazionale, si è definitivamente guadagnato la fiducia del commissario tecnico e dei compagni. Dopo la partita, intervistato da TF1, ha espresso la sua soddisfazione per la prestazione e per l’accoglienza finale del pubblico parigino: “Quando affronti squadre che si difendono a cinque è sempre difficile. Nel primo tempo siamo stati troppo lenti, ma nella ripresa abbiamo accelerato e trovato gli spazi. È importante segnare in partite così, e sono felice di averlo fatto proprio qui, dove ho tanti ricordi”.

Il successo consente ai Bleus di avvicinarsi alla qualificazione matematica per il Mondiale. “Se vinciamo in Islanda, saremo praticamente dentro”, ha aggiunto Rabiot.