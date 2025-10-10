Gregucci sulle parole di Sarri: "Ha fatto capire tante cose. Problema infortunati"

Ospite dei microfoni di RadioSei, Angelo Gregucci, ex della Lazio, ha commentato le parole di Maurizio Sarri ai canali ufficiali del club biancoceleste:

“Quando lui dice che la Lazio non ha avuto modo di rinfrescare se stessa fa capire tante cose. Quello è l’elemento dominante in virtù del fatto che oggi deve fare a meno di tanti giocatori importanti. Io non sono tanto convinto che tutte le altre si siano rinforzate, poi è chiaro che tutti operano per farlo. Il problema grosso della Lazio sono gli infortunati. Da Vecino a Zaccagni, passando per Rovella. Questo è certo che incide sul percorso della squadra. La Lazio al completo è più forte tecnicamente del Torino. Continua ad essere una buona squadra, devo solo trovare uno zoccolo duro a cui aggrapparsi”.

Sul possibile addio a gennaio di Christos Mandas, poi, il tecnico ha detto: “Mandas lo terrei. Se come Lazio voglio avere una lungimiranza, riconoscendo un giocatore come patrimonio non lo cederei, prendendo in considerazione anche l’età di Provedel. A meno che il giocatore non chiede in modo palese di andare a giocare. A quel punto le cose cambiano”.