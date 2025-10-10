Ternana, Liverani: "Contro il Forlì partita fondamentale. Buoni segnali da Pettinari"

Vigilia di nono turno di Serie C per la Ternana di Fabio Liverani, attesa domani dal match in casa del Forlì. Sulla sfida in terra romagnola il tecnico delle Fere si è espresso nel corso della consueta conferenza stampa prepartita:

"La partita contro il Forlì è fondamentale - si legge su TernanaNews - e dobbiamo capire come migliorare ancora. Credo che la nostra squadra abbia grandi margini di miglioramento, sono contento di come stanno crescendo. Ogni partita per noi è importante, affrontiamo una squadra che vive di entusiasmo dopo un campionato vinto di Serie D, è una squadra che ha giovani di qualità ed entusiasti del campionato, è una partita complicata che dobbiamo giocare con intensità, attenzione e voglia e dimostrare a che punto siamo ad ogni partita. Fondamentale fare partita per partita.

Bisognerà avere la stessa intensità e veemenza degli avversari, ci saranno momenti in cui bisognerà difendersi con ordine e un attenzione in più per i calci da fermo che ci fanno la differenza. Quello che è successo con il Pineto non mi piace per questo bisogna avere attenzione, in una squadra come la nostra non deve accadere. Sta volta non arriviamo stanchi come la partita contro il Ravenna, siamo pronti a ritmi alti".

Sulla prestazione di Stefano Pettinari, da poco arrivato dagli svincolati con la formazione Primavera, poi, afferma: "Sicuramente per lui che non faceva una partita da un bel po’ è stato positivo e anche per la primavera, quella partita era fondamentale per riprendere i ritmi della gara e per noi per fare delle osservazioni".