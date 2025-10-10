Inter, c'è la pazza idea per il dopo-Sommer: ai nerazzurri piace l'ex Di Gregorio

Pazza suggestione di mercato per l'Inter. Il portiere della Juventus, Michele Di Gregorio, è uno dei nomi che circola nella sede nerazzurra in vista della probabile sostituzione di Sommer. Lo riporta il portale L'Interista, secondo il quale la Beneamata avrebbe mostrato interesse nei confronti del suo ex estremo difensore.

Il percorso di Di Gregorio

Ai brianzoli Di Gregorio giocò in prestito perché legato proprio alla formazione nerazzurra. Il Monza fece scattare l'obbligo di riscatto prima di cederlo ai bianconeri. Dopo una prima stagione tra alti e bassi, il classe 1997 in questa stagione si sta mettendo in grande evidenza.

Occhio anche a Maignan-Juventus

Di Gregorio ha 28 anni, è nel giro della Nazionale e ha uno stipendio di 2 milioni di euro netti a stagione. Tutto rientra nei piani, ma l'Inter dovrebbe trattare con la Juventus che valuta il portiere non meno di 20 milioni di euro. Un'operazione difficile ma non impossibile, ovviamente in ottica estiva.