Perugia, continua la crisi. Braglia: "Mi aspetto la che squadra dia delle risposte"

© foto di Andrea Rosito
ieri alle 22:49Serie C
Luca Bargellini

Finora la cura Piero Braglia non sembra aver sortito effetti a Perugia. Dall'arrivo in panchina del tecnico toscano il collettivo umbro non ha raccolto punti e domani contro il Rimini arriva un altro match tutt'altro che semplice:

"E’ arrivato anche il momento di fare in partita ciò che riusciamo a fare in allenamento - ha spiegato lo stesso Braglia nella conferenza stampa della vigilia (fonte Umbria24.it -. Giovani al posto degli esperti? Sono segnali, non mi interessa la carta di identità. Io non ho problemi a fare le mie scelte. Sono sincero, non ho mai fatto tanta fatica come qui a Perugia. Sono venuto qui e sto cercando di sistemare questa squadra, ora mi auguro che dia delle risposte.

E’ vero, il momento è importante, ma spero che i ragazzi capiscano che si sta andando dalla parte sbagliata e reagiscono. Ripeto, durante gli allenamenti si fanno delle cose importanti, ora dobbiamo dimostrarlo anche in partita. Una squadra che lotta, ecco quello che voglio”.

SERIE C, 9ª GIORNATA
GIRONE B
Venerdì 10 ottobre
Ore 20:30 - Arezzo-Gubbio
Ore 20:30 - Bra-Carpi
Sabato 11 ottobre
Ore 14:30 - Perugia-Rimini
Ore 17:30 - Forlì-Ternana
Ore 17:30 - Giudonia Montecelio-Pianese
Ore 17:30 - Pineto-Livorno
Domenica 12 ottobre
Ore 12:30 - Vis Pesaro-Torres
Ore 17:30 - Ascoli-Pontedera
Ore 20:30 - Sambenettese-Ravenna
Lunedì 13 ottobre
Ore 20:30 - Dolomiti Bellunesi-Lumezzane
Ore 20:30 - Trento-Pro Vercelli

Rinviata al 22 ottobre - Juventus Next Gen-Campobasso

Classifica - Arezzo 21, Ravenna 21, Ascoli 20, Sambenedettese 14, Ternana 13, Gubbio 13, Campobasso 12, Forlì 12, Pianese 12, Carpi 11, Juventus Next Gen 11, Guidonia Montecelio 10, Pineto 8, Vis Pesaro 8, Pontedera 8, Livorno 7, Torres 5, Bra 5, Perugia 3, Rimini -5

N.B. - Rimini penalizzato di 12 punti

