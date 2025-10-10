Aldair sogna con la Roma: "Io allo Scudetto ci credo sempre e comunque. Bisogna farlo"

Intervenuto ai microfoni di Radio Radio, Aldair, ex difensore della Roma, ha parlato dei giallorossi e della possibilità che la squadra di Gian Piero Gasperini possa puntare allo Scudetto: "Io ci credo sempre e comunque. L’allenatore è nuovo, la squadra è giovane. Si gioca bene, è prima in classifica... Bisogna crederci".

Per la verità oggi il tecnico di Grugliasco ha provato ad allentare un po' la pressione, spiegando addirittura che la Roma secondo lui non è da Champions League. Il merito del primato, che viene definito "casuale" è solamente dei calciatori, ma è evidente che questa sia una tecnica anche per presentarsi agli scontri diretti con un pizzico di tranquillità in più, che non fa sicuramente male.

