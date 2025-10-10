TMW
Monza, Birindelli: "La vittoria col Catanzaro ci voleva. Nuova proprietà? Solo cose positive"
Dopo l'amichevole contro il Parma sostenuta dal suo Monza, Samuele Birindelli ha rilasciato alcune dichiarazioni in conferenza stampa. Ecco uno stralcio di quanto raccolto da TMW:
Contro il Catanzaro una vittoria della svolta?
“Lo spero! Ma lo dirà il tempo. Ci voleva sicuramente per avere fiducia. Anche per i tifosi, che si sono incendiati, ci serve il loro supporto”.
Che partita sarà col Frosinone?
“Anche loro giocano a uomo come il Parma e dunque questa amichevole ci è servita”.
Impatto con la nuova proprietà?
“Solo cose positive”.
