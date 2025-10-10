Juve Stabia, Polcino: "Abbiamo del potenziale inespresso. Il derby? Grande attesa"

Intervista ai microfoni di OttoChannel per Filippo Polcino, amministratore unico della Juve Stabia, per parlare del momento della formazione allenata da Ignazio Abate.

"A Carrara è arrivata una sconfitta inattesa. Il risultato non rispecchia quanto visto in campo. La squadra ha fatto un’ottima prestazione, al netto delle assenze in attacco. Ma non cerchiamo alibi: potevamo fare di più. Questa è la Serie B, un campionato molto particolare, dove non esistono partite scontate. Tutto dipende da come si scende in campo. Una settimana con tre partite incide pesantemente".

Sul valore del collettivo messo insieme dal direttore sportivo Matteo Lovisa, poi, afferma: "È una squadra che deve ancora esprimere tutto il proprio potenziale. Alcune operazioni di mercato sono state concluse alla fine, e alcuni giocatori non hanno fatto il precampionato con noi: questo può incidere. Però sono fiducioso, senza dimenticare che il nostro obiettivo resta la salvezza. Finora il cammino non è stato negativo.» Sull’infermeria: «Lo staff medico sta lavorando per recuperare gli infortunati. Speriamo di avere tutta la rosa a disposizione, ma bisogna evitare di rischiare con l’Avellino. Alcuni giocatori hanno bisogno di tempo per recuperare, ma siamo fiduciosi".

Infine c'è anche un pensiero sul derby contro l'Avellino in programma sabato 18 ottobre al 'Menti': "Il derby lo vivo con grande intensità. Dobbiamo fare la nostra gara e impegnarci al massimo. D’Agostino ha investito tanto nell’Avellino, riportandolo in Serie B. Il primo anno è sempre affrontato con più enfasi e si cerca di dimostrare il proprio valore al 150%. I lupi stanno facendo un bel percorso e faccio loro i miei complimenti. Noi dovremo essere al meglio per una rosa che sta comunque facendo bene.» Infine, un passaggio sui tifosi ospiti: «Attendiamo l’ufficialità dal CASMS: o ci sarà un divieto di trasferta o sarà richiesta la tessera del tifoso. Ma quando interviene il CASMS, raramente le decisioni sono positive. Quindi ci aspettiamo un divieto".