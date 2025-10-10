Hellas, Gagliardini: "Qui un tifo da Champions. Se ho pensato di smettere? No!"

Esordio e subito un infortunio per Roberto Gagliardini con la maglia dell'Hellas Verona. Non certo il modo migliore per iniziare una nuova avventura.

"In quel momento mi sono passate davanti tante cose - ha raccontato l'ex di Atalanta, Inter e Monza a La Gazzetta dello Sport -. Ho vissuto mesi non semplici quest’estate, quando non trovi squadra, quando ti alleni da solo. Momenti che ti fortificano, però ti segnano. Ma alla fine sono arrivato in una piazza ambiziosa e soprattutto che sento mia, perché è simile a casa, Bergamo, con tifosi caldi e attaccati alla maglia. Chi nasce a Verona tifa Verona, chi nasce a Bergamo tifa Atalanta. Quindi so cosa significa giocare in una squadra così, una medio-piccola che ha un tifo da Champions".

Alla domanda se, nel periodo da svincolato, avesse pensato al ritiro, il centrocampista risponde: "No, ho 31 anni. Però mi sono ritrovato a pensare… in Serie A c’è poco, in B le liste sono piene, devi andare fuori, la famiglia, i bambini… Dove li iscrivo a scuola? Che futuro gli do? E se poi vado in Australia, che faccio? Vado da solo, con la famiglia? Ci sono tante dinamiche che ti portano mentalmente a stare un po’ sul chi va là. Poi è arrivato il Verona…".