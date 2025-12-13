Genoa, l'effetto De Rossi non cambia il mercato: "Con l'Inter per una notte da sogno"

Il Genoa vive un momento di netta inversione di tendenza. Dopo Inter e Milan, il Grifone è la squadra che ha conquistato più punti nelle ultime cinque giornate di Serie A e il cambio in panchina ha inciso in maniera evidente. Con Daniele De Rossi alla guida, i rossoblù sono ancora imbattuti: due vittorie e due pareggi, otto punti in quattro partite, a fronte dei soli tre conquistati nelle nove gare della gestione Vieira. Un’accelerazione che ha permesso al Genoa di uscire dalla zona calda della classifica, senza però modificare i piani della società in vista di gennaio.

Il proprietario Dan Sucu è stato chiaro: “Un regalo a De Rossi nel prossimo mercato? Sicuramente sì. Abbiamo molte cose da fare meglio rispetto a quanto abbiamo fatto”. Parole che trovano riscontro nei movimenti già avviati dal nuovo uomo mercato Diego Lopez. L’obiettivo è rinforzare praticamente ogni reparto: il Genoa cerca un portiere, un difensore centrale, un centrocampista e un attaccante. L’idea è affiancare un altro numero uno a Leali, aumentare la concorrenza offensiva per Colombo e completare l’organico per centrare quanto prima il traguardo indicato dallo stesso Sucu: “Raggiungere i quaranta punti il più presto possibile”.

Sul campo, dopo il successo contro l’Udinese, il Genoa torna al Ferraris per una sfida di altissimo livello contro l’Inter di Cristian Chivu. In conferenza stampa De Rossi ha fotografato così il momento: “Arriviamo un po’ meglio a questa partita ma con la consapevolezza che incontreremo una squadra molto forte. L’Inter se non trova una squadra perfetta di fronte rischia di umiliarti”.

Poi il messaggio alla squadra: “Ogni partita si può vincere. Se sbaglieremo lettura la responsabilità sarà mia, ma per pensare di battere una squadra così i nostri ragazzi dovranno essere perfetti”. Tra campo e mercato, il Genoa ha ritrovato slancio e ambizione.