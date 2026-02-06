...con Oscar Damiani
"L'Atalanta è stata più cinica e ha vinto la partita meritatamente. La Juve non è continua". Così a TuttoMercatoWeb.com l'operatore di mercato Oscar Damiani.
La sconfitta di ieri è un passo indietro...
"Un passo indietro, sì. Sicuramente. È un altro obiettivo che sfuma. La stagione non è delle migliori, certamente non è positiva. La Juve è una squadra che deve sempre giocare per vincere".
Che mercato è stato quello di gennaio?
"Qualcosa è stato fatto, migliorare le squadre a gennaio è difficile. Servono investimenti importanti, calciatori che possono dare un contributo. Ma non sono mai interventi decisivi".
Chi si è mosso meglio?
"Faccio fatica a dirlo. Davvero. Non vedo grandi miglioramenti nel mercato invernale. A gennaio non cambi la fisionomia delle squadre".
La Fiorentina ha provato a rinforzarsi...
"Speriamo che il mercato serva. Mi auguro che la Fiorentina abbia fatto il mercato giusto per arrivare alla salvezza. Ma non è facile".
