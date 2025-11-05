TMW Cristiano Lucarelli sull'addio tra Fiorentina e Pioli: "A volte nel calcio uno più uno non fa due"

"A volte nel calcio uno più uno non fa due. Società organizzata, piazza importante, rosa di livello: non è detto che alla fine tutto fili liscio". Parla così Cristiano Lucarelli, ai microfoni di TuttoMercatoWeb.com all'interno della consueta rubrica "A tu per tu", in merito al terremoto che ha colpito la Fiorentina negli ultimi giorni. "Sono quei misteri del calcio che a volte ci sono, in positivo e in negativo", sottolinea l'ex bomber - ora allenatore - fotografando la situazione della squadra viola ultima in classifica.

"Pioli dava tutte le garanzie di migliorare gli anni precedenti. Questo non è accaduto, ma nel calcio può succedere", aggiunge Lucarelli prima di concentrarsi sui temi di carattere generale come ad esempio la corsa scudetto: "Credo che il Milan senza coppe sia fastidioso per tutti. Vedo molto bene anche la Roma di Gasperini. E la Juve può rientrare in corsa".

E proprio in merito alla Juventus, Lucarelli commenta così l'avvicendamento sulla panchina bianconera tra Tudor e Spalletti: "Con Luciano la Juventus si è aggiudicata uno dei migliori allenatori in circolazione. Tudor stava facendo il suo lavoro. Ma con Spalletti può riuscire a fare bene".

