TMW Radio Paganini: "Atalanta, ambiente non idilliaco. Occhio a Motta. E a Firenze..."

Ospite di TMW Radio, durante Maracanà, è stato il giornalista Paolo Paganini.

Conte, come mai così tanta fatica in Europa?

"Ha una idiosincrasia con gli impegni ravvicinati, è da sempre che è così. Le stesse problematiche ce le ha avute con le altre. E' uno che soffre dal punto di vista della programmazione le coppe, ma anche come turnover. Se vuoi crescere come squadra e allenatore devi essere protagonista in Europa, invece lui punta a un obiettivo. E' un Napoli poi che rispetto all'anno scorso fa fatica, anche con squadre inferiori, vedi Como, Lecce, Cagliari, Pisa...In Italia fa fatica con queste squadre, e in Europa, che è un altro livello, i problemi si amplificano".

Un pensiero sull'Atalanta?

"Non mi sembra che ci sia un ambiente idilliaco. Vedi le dichiarazione di Carnesecchi e la replica di Juric. Queste cose le fai dentro lo spogliatoio, se le fai pubblicamente vuol dire che c'è una situazione non delle migliori. Gasperini ha alzato l'asticella e Juric deve mantenere almeno la nave dritta. Ora deve mantenere questo rango ed è dura".

Capitolo allenatori, che ci dice?

"Thiago Motta attenzione per Bergamo. La Fiorentina? Hanno confermato Goretti, braccio destro di Pradè, come ds. Non credo che arriverà Giuntoli, ora sembra che stiano parlando con Vanoli, è tramontato D'Aversa e si parla di Mancini, e la vedo dura. Ma lì il problema è di società. Dopo la scomparsa di Barone ha perso un po' di riferimenti e identità".