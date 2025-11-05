Napoli, di McTominay il 'gol del mese' di ottobre: è il tiro del successo contro l'Inter
TUTTO mercato WEB
Scott McTominay si è aggiudicato il premio Iliad Goal Of The Month di ottobre: il gol messo a segno dal centrocampista del Napoli nel match dello scorso 25 ottobre contro l`Inter è risultato il più votato dai tifosi sui canali social ufficiali di Lega Serie A.
La perfetta conclusione dal limite dell'area ha permesso a Scott McTominay di superare nelle votazioni lo splendido tiro di sinistro nell'angolo lontano di Nico Paz contro la Juventus.
Altre notizie Serie A
Editoriale di Fabrizio Biasin Juve: il lavoro di Spalletti. Milan: la masterclass di Allegri e la regola del 4. Inter: le chiacchiere su Lautaro, l’impronta di Chivu. Fiorentina: i milioni di Pioli, i modi di Ranieri. Napoli: la strategia di Conte. E tre cose sul Como
Le più lette
1 Juve: il lavoro di Spalletti. Milan: la masterclass di Allegri e la regola del 4. Inter: le chiacchiere su Lautaro, l’impronta di Chivu. Fiorentina: i milioni di Pioli, i modi di Ranieri. Napoli: la strategia di Conte. E tre cose sul Como
Ora in radio
13:05Maracanã live!
Passa il pomeriggio con Maracanà. Attualità, interviste e tante bufere. Braglia, Brambati, De Paola, Cagni, Impallomeni, Jacobelli e Orlando.
Passa il pomeriggio con Maracanà. Attualità, interviste e tante bufere. Braglia, Brambati, De Paola, Cagni, Impallomeni, Jacobelli e Orlando.
17:00A Tutta C
A Tutta C , Tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 11 e dalle 18 alle 19 un doppio approfondimento per raccontare la Lega Serie C.
A Tutta C , Tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 11 e dalle 18 alle 19 un doppio approfondimento per raccontare la Lega Serie C.
Primo piano
Serie A
Serie B
Serie C
Pronostici
Calcio femminile