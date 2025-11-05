TMW Radio Impallomeni: "Juve, Koopmeiners 60 milioni per fare la differenza in difesa?"

A Maracanà, nel pomeriggio di TMW Radio, è arrivato il momento del giornalista ed ex calciatore Stefano Impallomeni.

Napoli, Conte che non sfonda in Europa:

"Il fatto è che il Napoli ha fatto 1 punto tra PSV e Eintracht. In Europa è un altro tipo di gioco rispetto all'Italia. Perdi il contatto con una certa continuità di gioco, poi ci sono arbitri che ragionano differentemente, e vai a un altro ritmo".

E come ha visto la Juventus?

"Mi è piaciuta la reazione, secondo tempo molto piatto. L'incontro è finito nel primo tempo. Ci sono state occasioni finali, un po' nervose, ma è una squadra costruita male, con poca qualità in mezzo e ottime potenzialità davanti che vanno incanalate. Vlahovic meritava la titolarità, si è visto, su questo ha sbagliato Tudor. Quello che mi convince di meno è Koopmeiners in difesa. Alla lunga non può fare questo ruolo. Ieri Koop ha detto una bugia, 60 mln per fare la differenza in quel ruolo? Era stato acquistato così per fare la differenza più avanti, sulla mediana e trequarti. Lì alla lunga non serve a niente. Alla Juve devi vincere e non ipnotizzarci con mosse come Koopmeiners in difesa...".

Roma, non ci sarà Dybala. E chi potrà sostituire Bailey?

"Non ha neanche Baldanzi in lista EL. E non deve sbagliare la partita con l'Udinese, contro la quale potrebbe avere un pomeriggio complicato. Ora davanti sono diversi che ti mancheranno. Si può inventare il mondo Gasperini, sta facendo qualcosa di fenomenale però perché ha una rosa non adatta al suo gioco".

Genoa, De Rossi scelta giusta?

"Credo che la voglia di Daniele è tanta, sarà un'avventura non facile. Potrebbe essere però un personaggio che può far breccia lì, in una piazza passionale come lui".