Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Eventi LiveCalciomercato H24MobileNetworkRedazioneContatti
Canali Serie A atalantabolognacagliaricomocremonesefiorentinagenoahellas veronainterjuventuslazioleccemilannapoliparmapisaromasassuolotorinoudinese
Canali altre squadre ascoliavellinobaribeneventobresciacasertanacesenafrosinonelatinalivornonocerinapalermoperugiapescarapordenonepotenzaregginasalernitanasampdoriasassuoloturris
Altri canali mondiale per clubserie bserie cchampions leaguefantacalciopodcaststatistiche
NetworkEventi liveTMW RadioTMW MagazineTMW NewsCalciomercato h24

Glasgow Rangers, Diomande: "Abbiamo ancora cinque partite e vogliamo vincere"

Glasgow Rangers, Diomande: "Abbiamo ancora cinque partite e vogliamo vincere"TUTTO mercato WEB
© foto di www.imagephotoagency.it
Simone Lorini
Oggi alle 15:38Serie A
Simone Lorini

Mohammed Diomande, centrocampista dei Glasgow Rangers, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della sfida di Europa League contro la Roma:

Come sta la squadra alla luce dei risultati avuti fin'ora?
"Sì, siamo tutti delusi come squadra, ma abbiamo tanti impegni davanti e dobbiamo arrivarci positivi e cercheremo di affrontare anche questa sfida".

Sull'arbitraggio dell'ultima partita
"Personalmente non posso controllare le decisioni dell'arbitro. Secondo me non ha condotto la partita nel modo giusto, però andiamo avanti lo stesso".

Sull'inizio in Europa.
"Non abbiamo iniziato bene il nostro cammino europeo, ma vogliamo dimostrare ai tifosi che possiamo fare meglio. Abbiamo avuto due allenatori in tre partite e non è il massimo per una squadra. Abbiamo ancora cinque partite e vogliamo vincere".

Com'è il tuo morale, non hai giocato le ultime partite
"È difficile, sono un po' giù di morale. È difficile guardare le partite da casa quando hai tanta voglia di giocare, ma adesso sono pronto".

Sulla Roma
"Vogliamo vincere ogni partita che giochiamo, la Roma è una grande squadra, ma dobbiamo cominciare al meglio la partita, poi vedremo cosa succederà".

Cosa è cambiato con il nuovo allenatore?
"Il nuovo mister vuole giocare in modo offensivo, ma è importante anche difendere bene. Contro il Celtic eravamo in dieci e non avevamo niente da perdere, volevamo vincere, abbiamo avuto delle occasioni, ma non abbiamo vinto purtroppo".

Sul Celtic e sulle decisioni arbitrali
"Non c'è stato il rosso per il Celtic. L'arbitro ha fatto le sue decisioni e noi abbiamo comunicato le nostre impressioni sulla partita".

Sullo scontro con l'arbitro
"Ero arrabbiato perché volevo proteggere il mio compagno di squadra".

Articoli correlati
Un talento al giorno, Mohammed Diomande: piccoli Yaya Tourè crescono Un talento al giorno, Mohammed Diomande: piccoli Yaya Tourè crescono
Altre notizie Serie A
Ecco "Azzurra", la nuova maglia della Nazionale: richiama Impero Romano e Mondiale... Ecco "Azzurra", la nuova maglia della Nazionale: richiama Impero Romano e Mondiale 2006
Amiri da obiettivo ad avversario della Fiorentina col Mainz: "Ora non ha senso parlarne..."... Amiri da obiettivo ad avversario della Fiorentina col Mainz: "Ora non ha senso parlarne..."
San Siro passa a Inter e Milan per essere demolito: ora il nuovo stadio, il cronoprogramma... San Siro passa a Inter e Milan per essere demolito: ora il nuovo stadio, il cronoprogramma
Napoli, di McTominay il 'gol del mese' di ottobre: è il tiro del successo contro... Napoli, di McTominay il 'gol del mese' di ottobre: è il tiro del successo contro l'Inter
Under 15, Candreva entra nello staff: affiancherà Redolfi come assistente di Battisti... Under 15, Candreva entra nello staff: affiancherà Redolfi come assistente di Battisti
Cristiano Lucarelli sull'addio tra Fiorentina e Pioli: "A volte nel calcio uno più... TMWCristiano Lucarelli sull'addio tra Fiorentina e Pioli: "A volte nel calcio uno più uno non fa due"
Glasgow Rangers, Diomande: "Abbiamo ancora cinque partite e vogliamo vincere" Glasgow Rangers, Diomande: "Abbiamo ancora cinque partite e vogliamo vincere"
Allegri, Giampaolo e Pasqualin ai funerali di Galeone. Presenti anche i tifosi del... TMWAllegri, Giampaolo e Pasqualin ai funerali di Galeone. Presenti anche i tifosi del Pescara
Editoriale di Fabrizio Biasin Immagine box laterale di Fabrizio Biasin Juve: il lavoro di Spalletti. Milan: la masterclass di Allegri e la regola del 4. Inter: le chiacchiere su Lautaro, l’impronta di Chivu. Fiorentina: i milioni di Pioli, i modi di Ranieri. Napoli: la strategia di Conte. E tre cose sul Como
Le più lette
1 Juve: il lavoro di Spalletti. Milan: la masterclass di Allegri e la regola del 4. Inter: le chiacchiere su Lautaro, l’impronta di Chivu. Fiorentina: i milioni di Pioli, i modi di Ranieri. Napoli: la strategia di Conte. E tre cose sul Como
2 Koopmeiners taglia con il passato, anche a parole. Lui nella Juventus si vede difensore
3 Goretti ci prova per il ritorno di Mancini alla Fiorentina. Alternative Palladino e Vanoli
4 Calciomercato no stop - Indiscrezioni, trattative e retroscena del 4 novembre
5 Come giocherà il Genoa di De Rossi? Tutto sul rilancio di Valentin Carboni
Ora in radio
Maracanã 13:05Maracanã live!
Passa il pomeriggio con Maracanà. Attualità, interviste e tante bufere. Braglia, Brambati, De Paola, Cagni, Impallomeni, Jacobelli e Orlando.
A Tutta C 17:00A Tutta C
A Tutta C , Tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 11 e dalle 18 alle 19 un doppio approfondimento per raccontare la Lega Serie C.
TMW News 18:00TMW News
Notizie, opinioni e attualità.
Primo piano
Immagine top news n.0 Ora è ufficiale: San Siro diventa di proprietà di Inter e Milan. Il comunicato congiunto
Immagine top news n.1 Goretti ci prova per il ritorno di Mancini alla Fiorentina. Alternative Palladino e Vanoli
Immagine top news n.2 Genoa, accelerata De Rossi: sarà lui il nuovo tecnico rossoblù che sostituirà Vieira
Immagine top news n.3 Napoli, l'Europa resta un cruccio e il calendario spaventa: come si complica il cammino Champions
Immagine top news n.4 Vlahovic ingrana, la Juventus ancora no. La pareggite bianconera non risparmia neanche Spalletti
Immagine top news n.5 Koopmeiners taglia con il passato, anche a parole. Lui nella Juventus si vede difensore
Immagine top news n.6 Con lo Sporting altra X di Champions per la Juventus. La certezza si chiama Vlahovic
Immagine top news n.7 Napoli, altro passo falso in Champions e di nuovo senza gol: Conte, il bicchiere è mezzo vuoto
TMW Podcast
Immagine news podcast primo piano Come giocherà il Genoa di De Rossi? Tutto sul rilancio di Valentin Carboni Ascolta il podcast
APP TMW
Immagine news podcast n.1 Dusan Vlahovic può davvero rinnovare con la Juventus?
Immagine news podcast n.2 La triste fine della storia di Stefano Pioli con la Fiorentina
Immagine news podcast n.3 Gimenez ha le ultime chances per dimostrare di essere il 9 che serve al Milan
Immagine news podcast n.4 Il Napoli ha un obiettivo chiaro per la prossima sessione di calciomercato
TMW Radio Sport
Immagine news Altre Notizie n.1 Rampulla: "Juve, dovevi vincere. E si deve puntare su Vlahovic"
Immagine news Altre Notizie n.2 Impallomeni: "Juve, Koopmeiners 60 milioni per fare la differenza in difesa?"
Immagine news Altre Notizie n.3 Paganini: "Atalanta, ambiente non idilliaco. Occhio a Motta. E a Firenze..."
Serie A
Immagine news Serie A n.1 Ecco "Azzurra", la nuova maglia della Nazionale: richiama Impero Romano e Mondiale 2006
Immagine news Serie A n.2 Amiri da obiettivo ad avversario della Fiorentina col Mainz: "Ora non ha senso parlarne..."
Immagine news Serie A n.3 San Siro passa a Inter e Milan per essere demolito: ora il nuovo stadio, il cronoprogramma
Immagine news Serie A n.4 Napoli, di McTominay il 'gol del mese' di ottobre: è il tiro del successo contro l'Inter
Immagine news Serie A n.5 Under 15, Candreva entra nello staff: affiancherà Redolfi come assistente di Battisti
Immagine news Serie A n.6 Cristiano Lucarelli sull'addio tra Fiorentina e Pioli: "A volte nel calcio uno più uno non fa due"
Serie B
Immagine news Serie B n.1 Carrarese, Pasciuti: "Serve maggior attenzione degli arbitri verso il nostro torneo"
Immagine news Serie B n.2 Bari, Verreth racconta il suo dramma: "Non è stato facile. Qui ho trovato una famiglia"
Immagine news Serie B n.3 Avellino, buone notizie per Patierno: ok dei medici, l’attaccante torna ad allenarsi
Immagine news Serie B n.4 Padova, il Papu Gomez in campo col gruppo davanti ai tifosi: nel mirino c'è il derby col Venezia
Immagine news Serie B n.5 Lucarelli sulla Serie C: "Tre big nel C, due nel Girone B. Vicenza top, occhio al Citta"
Immagine news Serie B n.6 Serie B, gli arbitri della 12ª giornata. Spezia-Bari a Calzavara. Venezia-Samp ad Allegretta
Serie C
Immagine news Serie C n.1 Rimini, il cielo si fa sempre più buio: arrivano i primi decreti ingiuntivi
Immagine news Serie C n.2 Tenkorang uomo in più del Ravenna: "Ora mi conoscono, ma non mi arrendo mai"
Immagine news Serie C n.3 Foggia, clamoroso Delio Rossi: si è dimesso. Parti a lavoro per la risoluzione
Immagine news Serie C n.4 Alcione Milano, Zamparo: "Società ambiziosa. Potremmo essere la nuova Feralpisalò"
Immagine news Serie C n.5 Inter U23, Stante: "Ho imparato tanto da Chivu. Voglio arrivare in alto"
Immagine news Serie C n.6 Virtus Verona, idea Faraoni: contatto avviato per il colpo da 210 presenze in Serie A
Pronostici
Immagine news Pronostici n.1 Pronostico Marsiglia-Atalanta, la Dea sogna l'impresa ma al Vélodrome nessuno ha ancora vinto
Immagine news Pronostici n.2 Pronostico Inter-Kairat Almaty, Chivu vuole la quarta vittoria per blindare la vetta
Immagine news Pronostici n.3 Quote risultato esatto Juventus Sporting
Calcio femminile
Immagine news Calcio femminile n.1 Inter Women, Wullaert: "Spogliatoio sano, c'è voglia di crescere e vincere"
Immagine news Calcio femminile n.2 Italia Femminile, Soncin dopo il sorteggio: "Tanta voglia d'iniziare la strada verso Euro26"
Immagine news Calcio femminile n.3 Lulù Oliveira riparte dal Venezia Femminile: è il nuovo tecnico delle arancioneroverdi
Immagine news Calcio femminile n.4 Qualificazioni per il Mondiale 2027: l'Italia pesca Svezia, Danimarca e Serbia
Immagine news Calcio femminile n.5 Inter Women, stop per Bugeja: guaio al ginocchio sinistro, con interessamento del legamento
Immagine news Calcio femminile n.6 Coppa del Mondo Femminile 2027, oggi a Nyon il sorteggio dei gironi di qualificazione
TMW Magazine
Download TMW MagazineTMW Magazine n.163 Download
Storie di Calcio
Immagine news Storie di Calcio n.3Massimo Palanca e quei calci d'angolo che lo hanno fatto entrare nel mito Ascolta il podcast
Calcio2000
Immagine news L'Angolo di Calcio2000 n.3 Campionato decisamente intrigante, c’è una vera favorita?