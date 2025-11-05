Glasgow Rangers, Diomande: "Abbiamo ancora cinque partite e vogliamo vincere"

Mohammed Diomande, centrocampista dei Glasgow Rangers, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della sfida di Europa League contro la Roma:

Come sta la squadra alla luce dei risultati avuti fin'ora?

"Sì, siamo tutti delusi come squadra, ma abbiamo tanti impegni davanti e dobbiamo arrivarci positivi e cercheremo di affrontare anche questa sfida".

Sull'arbitraggio dell'ultima partita

"Personalmente non posso controllare le decisioni dell'arbitro. Secondo me non ha condotto la partita nel modo giusto, però andiamo avanti lo stesso".

Sull'inizio in Europa.

"Non abbiamo iniziato bene il nostro cammino europeo, ma vogliamo dimostrare ai tifosi che possiamo fare meglio. Abbiamo avuto due allenatori in tre partite e non è il massimo per una squadra. Abbiamo ancora cinque partite e vogliamo vincere".

Com'è il tuo morale, non hai giocato le ultime partite

"È difficile, sono un po' giù di morale. È difficile guardare le partite da casa quando hai tanta voglia di giocare, ma adesso sono pronto".

Sulla Roma

"Vogliamo vincere ogni partita che giochiamo, la Roma è una grande squadra, ma dobbiamo cominciare al meglio la partita, poi vedremo cosa succederà".

Cosa è cambiato con il nuovo allenatore?

"Il nuovo mister vuole giocare in modo offensivo, ma è importante anche difendere bene. Contro il Celtic eravamo in dieci e non avevamo niente da perdere, volevamo vincere, abbiamo avuto delle occasioni, ma non abbiamo vinto purtroppo".

Sul Celtic e sulle decisioni arbitrali

"Non c'è stato il rosso per il Celtic. L'arbitro ha fatto le sue decisioni e noi abbiamo comunicato le nostre impressioni sulla partita".

Sullo scontro con l'arbitro

"Ero arrabbiato perché volevo proteggere il mio compagno di squadra".