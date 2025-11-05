Amiri da obiettivo ad avversario della Fiorentina col Mainz: "Ora non ha senso parlarne..."

Nadiem Amiri, centrocampista del Mainz che domani affronterà la Fiorentina in Conference League, e con un fugace passaggio in Serie A con il Genoa in carriera, ha presentato la partita parlando in conferenza stampa: "Sicuramente ci ha fatto male non portare a casa i tre punti contro il Werder nell'ultimo turno di campionato, ci siamo anche parlati dopo la gara dicendoci che tutti abbiamo dato il massimo. Ora ci sono sensazioni positive, siamo più freschi e pronti ad affrontare la partita".

Qual è il vostro obiettivo per domani?

"Sicuramente tutti noi vogliamo fare bene in Europa, sono state settimane intense a livello fisico e nella seconda metà della gara ovviamente iniziamo a sentire la stanchezza, abbiamo però tanti giocatori di livello in rosa e non sarà un problema alternarci".

Cosa conosce della Fiorentina?

"Conosco vari giocatori, su tutti Parisi e Pongracic. I viola sono una squadra molto buona, ma non ho paura di nessuno in particolare. Il periodo in cui ho giocato in Italia è stato molto intenso, li si gioca con molta passione. A Genova ho lavorato duramente e ho imparato molto, ho appreso tanto da Criscito. È stata un'esperienza che mi ha fatto crescere molto a livello personale".

Ma erano vere le voci di un interesse della Fiorentina?

"Ora non ha senso parlarne, sono qui e sono felice, penso a domani. È sempre entusiasmante giocare in Europa, non è una cosa scontata e non vedo l'ora di giocare domani contro un avversario di questo livello".