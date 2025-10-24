I tifosi del Milan attaccano la Serie A, che annuncia le date di inizio del 26/27: le top news delle 22

Non solo date e orari della Supercoppa italiana. Nel consiglio di Lega Calcio Serie A di oggi, i club del massimo campionato partecipanti hanno deciso anche l’inizio della prossima stagione calcistica, che sarà in linea con gli ultimi anni. Il prossimo campionato di Serie A inizierà il 23 agosto 2026, ovviamente con i relativi anticipi trattandosi di una domenica. Il campionato si concluderà poi il 30 maggio 2027.

Presente a Roma per parlare all'interno della sala Carlo Scarpa del Museo nazionale delle arti del XXI secolo, Pierluigi Collina ha parlato delle novità introdotte nel calcio. Questi alcuni spunti raccolti dagli inviati di TMW, iniziando dal Mondiale per Club: "Una manifestazione interessante, il cui esito è stato positivo. E' stato un torneo stimolante per tutti, per certi arbitri compresi che non sono abituati ad arbitrare in contesti del genere. Ci sono state difficoltà legate al clima, che non ha aiutato, ma che però ci ha consentito di fare un test importante in previsione del Mondiale del 2026. Credo che alla fine anche coloro che avevano dei dubbi abbiano cambiato idea". (Le parole complete).

In vista della partita contro il Genoa, il Torino scenderà in campo con la terza maglia che omaggia il River Plate. Ad annunciarlo il club attraverso i propri canali social. "Un tributo - si legge nel comunicato dello stesso Torino - all’eterna amicizia con il club argentino, nata nel dolore della tragedia del 4 maggio e divenuta, nel tempo, una fratellanza che va oltre il campo e oltre i confini nazionali". La nuova maglia prodotta da Joma racconta la storia dell’amicizia tra Torino e River Plate attraverso i suoi dettagli. Così prosegue la nota granata: "La banda obliqua nera che attraversa la maglia grigio antracite richiama la celebre fascia rossa del club argentino, mentre sul retro del colletto spicca il motto che ne celebra il legame: ETERNA AMISTAD. Al centro compare lo stemma del River Plate con il toro rampante incastonato al suo interno, simbolo dell’unione tra i due Club. Il grigio antracite, tonalità principale del kit, è uno dei colori maggiormente utilizzati dal River Plate per le terze maglie, mentre i dettagli bronzei delle patch in silicone aggiungono un tocco di eleganza e profondità. Come il bronzo, che resiste al tempo e mantiene intatta la sua luce, così il legame tra Torino e River continua a brillare, forte e incorruttibile. Questa maglia è un ponte tra passato e presente, che resta inscalfibile nella connessione viva tra le due città".

Striscione bloccato all'ingresso a San Siro. Il gruppo Curva Sud Milano ha postato in una storia Instagram il contenuto dello striscione che è un attacco alla Lega Serie A, rea di aver permesso la disputa di Milan-Como a Perth, in Australia. "Programmi le partite in un altro continente ma ti riempi la bocca con 'Il calcio è della gente'. Lega Serie A vergogna!" è il contenuto del messaggio.