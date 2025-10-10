Il Belgio di De Bruyne delude contro la Macedonia di Elmas: è 0-0. Vince il Kazakistan
Serata deludente per il Belgio, che manca il sorpasso in vetta alla classifica del Girone J di qualificazione al Mondiale del 2026. Solo uno 0-0 in casa contro la Macedonia del Nord per De Bruyne e compagni. 90 minuti in campo per il centrocampista del Napoli, ammonito proprio come il milanista Saelemaekers, che si è dato il cambio al 59' con un altro calciatore della Serie A, lo juventino Openda, che però non è riuscito a restituire smalto alla fase offensiva della nazionale guidata da Rudi Garcia.
Dall'altro lato partita non esaltante anche per un altro napoletano, Elmas, leader tecnico della Macedonia del Nord ma stasera incapace di incidere nell'ultimo terzo di campo. Nell'altra partita del raggruppamento tutto facile per il Kazakistan, che batte 4-0 il fanalino di coda Liechtenstein.
Belgio-Macedonia del Nord 0-0
Kazakistan-Liechtenstein 4-0
CLASSIFICA GRUPPO J
Macedonia del Nord 12
Belgio 11*
Galles 10*
Kazakistan 6
Liechtenstein 0
*una partita in meno