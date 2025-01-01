Maicon: "Roma, Wesley è fortissimo. Ma deve ancora imparare qualcosa"

Nella carriera di Maicon la Roma non è certamente stata la squadra più rappresentativa, ma sicuramente è una tappa che il brasiliano si ricorderà per sempre, anche perché la Capitale è una città che non si dimentica. Intervenuto ai microfoni di Radio Radio, l'ex terzino che con l'Inter di Jose Mourinho ha conquistato il Triplete da protagonista ha commentato la situazione in casa giallorossa, analizzando così le possibili prospettive della squadra di Gian Piero Gasperini: "Per lo scudetto non lo so, vediamo partita dopo partita".

Per Maicon la Serie A è ricca di insidie, come lui stesso sottolinea: "Il campionato italiano è davvero molto difficile per tutte le squadre e servirà tempo per capire i reali valori in campo. Forse a metà stagione si potrà avere un quadro più chiaro su ciò che potrà accadere alla fine".

Immancabile un commento su Wesley, esterno destro difensivo che è un connazionale di Maicon e ricopre appunto lo stesso ruolo: "È fortissimo, ma deve ancora imparare qualcosa, perché il calcio italiano è diverso da quello brasiliano. È un giocatore di grande talento e fa già parte della Nazionale. Mi auguro che possa fare molto bene con la Roma e poi disputare un grande Mondiale con il Brasile".