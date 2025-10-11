Hellas, Gagliardini: "La squadra gioca, crea. Zanetti? Tecnico molto intelligente"

Ospite delle colonne de La Gazzetta dello Sport, Roberto Gagliardini, ha parlato del rendimento dell'Hellas Verona in questo avvio di stagione:

"Giovane e Orban vanno lasciati tranquilli. Sono ottimi attaccanti che ci stanno aiutando a livello proprio di organizzazione, offensivamente e in difesa. Poi ci sono Sarr e Mosquera, altri due che negli allenamenti spingono. Oltre al giovane Ajayi, che ha fatto bene in Coppa Italia. Insomma, tante frecce al nostro arco. In questi casi non è solo un problema di gol. Quando andiamo in campo sento che la squadra c’è, gioca, crea. Però bisogna lavorare sui dettagli a livello difensivo, di organizzazione. Poi siamo noi a dover fare girare gli episodi".

E sul tecnico Paolo Zanetti, dice: "È un tecnico molto intelligente che riesce a capire i momenti della partita e sa come parlare ai giocatori. Non è facile farlo in inglese ma devo dire che il suo messaggio arriva sempre. E poi c’è il ds Sogliano, l’architetto della squadra e immancabile punto di riferimento. Ma anche il presidente Zanzi è molto presente, agli allenamenti e in tribuna, è molto attaccato al risultato e questo fa piacere".