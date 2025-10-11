Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Richiamato dal prestito, Guiu ha giocato solo 16' al Chelsea. E ora il Sunderland lo rivuole

Oggi alle 00:11
Pierpaolo Matrone

Un’estate turbolenta per Marc Guiu, attaccante spagnolo di proprietà del Chelsea, che dopo appena un mese trascorso in prestito al Sunderland è stato richiamato a Londra. L’ex talento del Barcellona, arrivato ai Blues in cerca di spazio, aveva scelto il club di Championship per giocare con continuità, ma il suo percorso si è interrotto bruscamente a causa dell'emergenza offensiva della squadra di Enzo Maresca.

Durante la breve parentesi inglese, Guiu aveva iniziato a mostrare segnali incoraggianti: solo dieci minuti al debutto in Premier League contro il Burnley, poi un gol in Coppa di Lega contro l’Huddersfield, prima che i rumors di un suo rientro al Chelsea ne condizionassero la presenza nelle gare successive.

Il ritorno a Stamford Bridge, però, non ha ancora portato i frutti sperati. Con l’attacco affollato e la concorrenza di giocatori come Nicolas Jackson e Cole Palmer, Guiu ha collezionato appena 16 minuti, nell’ultima partita contro il Liverpool. Una situazione che rischia di ripetere il copione della scorsa stagione.

Secondo fonti inglesi, il Sunderland starebbe pensando di chiedere nuovamente il suo prestito nel mercato di gennaio, opzione che l’attaccante accoglierebbe volentieri per ritrovare spazio e fiducia. Nel frattempo, Guiu cerca riscatto con la Spagna Under 21, dove punta a riconquistare gol, minuti e serenità.

