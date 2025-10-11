Il retroscena di Hamsik: "Felice di non essere andato al Milan, nel 2011 fui molto vicino"

Intervistato da MilanNews, l'ex capitano del Napoli Marek Hamsik ha raccontato un retroscena sul flirt con il Milan del 2011: "Ero molto vicino al trasferimento al Milan. Mister Allegri mi voleva sia in rossonero che alla Juventus. Ma alla fine non se n'è fatto niente... Io sono contento di questo (che non se ne fece nulla, ndr). Ho fatto 12 anni meravigliosi con il Napoli. Nessun rimpianto anche se a quei tempi il Milan era veramente forte".

Sulla corsa scudetto di questa stagione l'ex centrocampista slovacco ha aggiunto: "Io per la prima volta in questi anni vedo il Napoli come la grande favorita per lo scudetto".

La carriera di Hamsik

Hamsik in carriera vanta 520 presenze e 121 gol con il Napoli, 74 incontri e 12 reti con il Brescia, 65 apparizioni e 6 centri con il Trabzonspor, 45 gettoni e 5 gol con il DL Yifang e 6 sfide e una rete con l'IFK Göteborg. Inoltre è sceso in campo 138 volte con la Slovacchia, segnando 26 gol. Nel suo palmares annovera 2 Coppa Italia, una Supercoppa Italiana, una Super Lig, una Supercoppa Turca e una UI-Cup.