Adriano: "Chivu una sorpresa, l'Inter è nel mio cuore. Pio Esposito? Può fare molto bene"

Adriano si trova in questo momento in Italia per le Olimpiadi invernali di Milano-Cortina ed è stato intercettato da Gianluca Rossi, che sul suo canale YouTube lo ha intervistato, chiedendogli innanzitutto quali fossero le sue condizioni: "Sono molto felice di tornare qui e vedere vecchi amici, sono felice di far parte di questa festa. Nel mio cuore c'è l'Inter e il vostro Paese, è sempre un piacere per me. Speriamo di poter vincere".

Adriano parla anche del suo ex compagno Cristian Chivu, oggi sulla panchina nerazzurra: "Ci ho giocato insieme, è sempre stata una brava persona. Per me è una sorpresa, fa piacere vedere lui che sta portando l'Inter in alto". Due battute infine anche su Pio Esposito: "Può fare molto bene e spero possa continuare così". Un'investitura niente male sicuramente per il classe 2005.