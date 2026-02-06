Roma, clima sereno in vista del match con il Cagliari: ieri cena di squadra offerta da Gasperini

Claudio Ranieri è tornato a far sentire la sua voce dopo qualche settimana e lo ha fatto toccando i temi chiave del momento di casa Roma, dal mercato agli obiettivi stagionali, passando per i delicati equilibri interni tra dirigenza e allenatore. Spiega con chiarezza il ruolo di ciascuno, sottolineando come Massara rappresenti la società e faccia da raccordo con il presidente, mentre lui stesso resta in una posizione intermedia. Nessuna polemica, però, e soprattutto nessuna volontà di ridimensionare Gasperini, che continua a godere della piena fiducia del club.

Gli obiettivi restano ambiziosi ma inseriti in un progetto più ampio, costruito su tre anni, senza l’ossessione immediata del quarto posto a ogni costo. La Champions è un traguardo importante, certo, ma non un ultimatum. Anche il mercato di gennaio, più ricco del previsto, è figlio di questa sintonia: molte scelte sono state condivise e alcune fortemente volute proprio da Gasperini.

E questo clima di unità si è visto chiaramente anche lontano dai campi. Come racconta Il Messaggero si è tenuta ieri sera una cena di squadra in un noto ristorante siciliano in zona Prati. Un segnale di compattezza, quasi un patto non scritto in vista del finale di stagione. Gasperini ha voluto tutti attorno allo stesso tavolo e alla fine ha offerto a tutti la cena.