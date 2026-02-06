Catanzaro in crisi di risultati, Aquilani studia il tridente della svolta
Il Catanzaro attraversa un nuovo momento complicato della stagione. Dopo una fase centrale di campionato in netta ripresa, i giallorossi sembrano essere nuovamente entrati in crisi: la sconfitta contro il Südtirol ha infatti allungato a quattro la striscia di gare senza vittorie. Un dato che ha acceso il campanello d’allarme in casa calabrese.
Per invertire la rotta, Alberto Aquilani starebbe valutando soluzioni nuove, soprattutto sul piano offensivo. Secondo quanto riportato da La Gazzetta del Sud, il tecnico pensa a un cambio di assetto con il possibile lancio dal primo minuto di Liberali e Cissé alle spalle di Pietro Iemmello.
L’idea è quella di schierare un tridente all’insegna di estro e fantasia, capace di dare nuova linfa a un reparto che nelle ultime uscite ha faticato a essere incisivo. Una scelta coraggiosa, ma forse necessaria per rimettere il Catanzaro sui binari giusti.
