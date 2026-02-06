Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Eventi LiveCalciomercato H24MobileNetworkRedazioneContatti
Canali Serie A atalantabolognacagliaricomocremonesefiorentinagenoahellas veronainterjuventuslazioleccemilannapoliparmapisaromasassuolotorinoudinese
Canali altre squadre ascoliavellinobaribeneventocasertanacesenafrosinonelatinalivornomonzanocerinapalermoperugiapescarapordenonepotenzaregginasalernitanasampdoriasassuoloturris
Altri canali mondiale per clubserie bserie cchampions leaguefantacalciopodcaststatistiche
NetworkEventi liveTMW RadioTMW MagazineTMW NewsCalciomercato h24
Esclusiva TMW

Totti torna alla Roma? Sabatini: "Bellissimo e opportuno, ma non sia per mera rappresentanza"

Totti torna alla Roma? Sabatini: "Bellissimo e opportuno, ma non sia per mera rappresentanza"TUTTO mercato WEB
© foto di Federico De Luca
Daniele Najjar
Oggi alle 12:00Serie A
Daniele Najjar

Le parole di Claudio Ranieri sul possibile ritorno alla Roma di Francesco Totti, nelle vesti di dirigente, sono il tema del giorno nei dintorni della Capitale (e non solo). "Se i Friedkin stanno pensando al rientro di Totti? Ci stanno pensando, mi auguro che Francesco possa essere veramente utile alla Roma. Francesco è una parte della Roma”, ha detto sull'argomento.

L'ex direttore sportivo giallorosso, Walter Sabtini, ha parlato a TuttoMercatoWeb.com di questo scenario che sta scaldando già la piazza.

Direttore, cosa ne pensa del possibile ritorno di Francesco Totti alla Roma?
"Dal mio punto di vista sarebbe una scelta bellissima ed opportuna. Perché? Per il campione che è stato e per quello che ha rappresentato. Io credo che dello spazio per lui nella Roma ci dovrà sempre essere".

In che ruolo lo vedrebbe in giallorosso?
"L’importante è che sia un rientro con un ruolo definito, con un taglio tecnico e non di mera rappresentanza".

Di Malen che ne pensa?
"Come ho già avuto modo di dire, definirei i movimenti di Malen come quelli di un algoritmo vivente".

In questo ciclo con Gasperini la Roma potrà riconquistare lo Scudetto, in futuro?
"Credo che la Roma abbia la società, conoscenza ed ambizione e per questo si avvicinerà molto a questo obbiettivo".

© Riproduzione riservata
Articoli correlati
Paratici: "Sabatini uno dei miei maestri". Lui ringrazia: "Ma non deve ispirarsi... Paratici: "Sabatini uno dei miei maestri". Lui ringrazia: "Ma non deve ispirarsi a nessuno"
Sabatini: "Konè deve essere il futuro della Roma: fa reparto da solo, come Nainggolan"... Sabatini: "Konè deve essere il futuro della Roma: fa reparto da solo, come Nainggolan"
Sabatini: "Vaz diamante grezzo, farà divertire. La Roma in futuro lotterà per lo... Sabatini: "Vaz diamante grezzo, farà divertire. La Roma in futuro lotterà per lo Scudetto"
Altre notizie Serie A
Lazio, Maldini: "Sentito subito a casa, non vedo l'ora di mostrare le mie qualità"... Live TMWLazio, Maldini: "Sentito subito a casa, non vedo l'ora di mostrare le mie qualità"
Comotto sull'arrivo di Paratici alla Fiorentina: "Figura che mancava. Con Marotta..."... Comotto sull'arrivo di Paratici alla Fiorentina: "Figura che mancava. Con Marotta..."
Il Bayern Monaco vuole rinnovare la difesa: i tedeschi pensano anche a Bisseck Il Bayern Monaco vuole rinnovare la difesa: i tedeschi pensano anche a Bisseck
Cagliari, Idrissi: "Lavoro anche per coltivare il sogno Nazionale. Le 3 vittorie... Cagliari, Idrissi: "Lavoro anche per coltivare il sogno Nazionale. Le 3 vittorie portano fiducia"
Lazio, Fabiani: "Motta operazione in stile Mandas. Przyborek ha qualità straordinarie.... Live TMWLazio, Fabiani: "Motta operazione in stile Mandas. Przyborek ha qualità straordinarie. Maldini oggetto dei miei desideri"
Wesley: "Gerson mi disse che Roma è fantastica. Lavoro per avvicinarmi a Cafu" Wesley: "Gerson mi disse che Roma è fantastica. Lavoro per avvicinarmi a Cafu"
Totti torna alla Roma? Sabatini: "Bellissimo e opportuno, ma non sia per mera rappresentanza"... Esclusiva TMWTotti torna alla Roma? Sabatini: "Bellissimo e opportuno, ma non sia per mera rappresentanza"
Roma, seduta verso il Cagliari: 4 a parte, oltre a Robinio Vaz out anche Hermoso... TMWRoma, seduta verso il Cagliari: 4 a parte, oltre a Robinio Vaz out anche Hermoso e Venturino
Editoriale di Marco Conterio Immagine box laterale di Marco Conterio C'è un club di cui si parla troppo poco: sta rinascendo il modello Udinese. La famiglia Pozzo e la formula magica: da Atta a Mlacic, è ripartita la fabbrica del talento
Le più lette
1 Quote vincente Coppa Italia, chi trionferà nella competizione nazionale?
2 C'è un club di cui si parla troppo poco: sta rinascendo il modello Udinese. La famiglia Pozzo e la formula magica: da Atta a Mlacic, è ripartita la fabbrica del talento
3 La Juve impressiona Palladino, ma in semifinale va l'Atalanta. Spalletti evita polemiche
4 La moviola di Calvarese su Atalanta-Juventus: "Rigore su Cambiaso poteva starci"
5 L'Inter ha voluto trattenere Luis Henrique: rifiutata un'offerta da 30 milioni del Bournemouth
Ora in radio
Rotocalcio 11:30Rotocalcio live!
Calciomercato, notizie, approfondimenti e analisi della settimana calcistica.
Maracanã 13:00Maracanã
Passa il pomeriggio con Maracanà. Attualità, interviste e tante bufere. Braglia, Brambati, De Paola, Bonanni, Garbo, Orlando, Bucchioni, Bezzi, Rampulla.
A Tutta C 17:00A Tutta C
A Tutta C , Tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 11 e dalle 18 alle 19 un doppio approfondimento per raccontare la Lega Serie C.
Primo piano
Immagine top news n.0 L'agente Riso: "Tonali alla Juventus? In estate valuteremo. Camarda stava tornando al Milan"
Immagine top news n.1 McKennie non ha ancora rinnovato con la Juventus. E l'Inter ha preso informazioni per l'estate
Immagine top news n.2 Kouamé saluta la Fiorentina e va all'Aris Salonicco: i dettagli della formula del trasferimento
Immagine top news n.3 Roma, possibile ritorno di Totti in società: niente romanticismo, ecco i ruoli che potrebbe ricoprire
Immagine top news n.4 Notte amara per la Juve: i bianconeri ci provano, ma salutano la Coppa
Immagine top news n.5 La Juve impressiona Palladino, ma in semifinale va l'Atalanta. Spalletti evita polemiche
Immagine top news n.6 Ranieri apre al grande ritorno di Francesco Totti: “Può essere utile alla Roma. Gasp martella”
Immagine top news n.7 Fiorentina, è iniziata l'era Paratici: "Scelta fatta quando avevamo 6 punti. Qui tutto per far bene"
TMW Podcast
Immagine news podcast primo piano Il Sassuolo è riuscito ancora una volta a non sbagliare neanche un colpo Ascolta il podcast
APP TMW
Immagine news podcast n.1 Un allenatore scoperto 'per caso'. Come giocherà il Pisa di Hiljemark
Immagine news podcast n.2 Corvino ha ragione: la sua strategia è l'unica per tenere il Lecce in Serie A
Immagine news podcast n.3 La difesa dell'Udinese che ha fermato Malen è un'altra lezione di Pozzo
Immagine news podcast n.4 Mateta come Boniface ma vi spieghiamo perché il Milan ha fatto bene
TMW Radio Sport
Immagine news Serie C n.1 Picerno, il dg Greco non si nasconde: "Stiamo vivendo l'ennesimo campionato falsato"
Immagine news Serie A n.2 Lucchesi: "Non pensavo Paratici venisse alla Fiorentina. Totti alla Roma? Ha sangue giallorosso"
Immagine news Serie C n.3 Picerno, Greco: "Lo dico da anni: un mercato così lungo a gennaio non serve"
Serie A
Immagine news Serie A n.1 Lazio, Maldini: "Sentito subito a casa, non vedo l'ora di mostrare le mie qualità"
Immagine news Serie A n.2 Comotto sull'arrivo di Paratici alla Fiorentina: "Figura che mancava. Con Marotta..."
Immagine news Serie A n.3 Il Bayern Monaco vuole rinnovare la difesa: i tedeschi pensano anche a Bisseck
Immagine news Serie A n.4 Cagliari, Idrissi: "Lavoro anche per coltivare il sogno Nazionale. Le 3 vittorie portano fiducia"
Immagine news Serie A n.5 Lazio, Fabiani: "Motta operazione in stile Mandas. Przyborek ha qualità straordinarie. Maldini oggetto dei miei desideri"
Immagine news Serie A n.6 Wesley: "Gerson mi disse che Roma è fantastica. Lavoro per avvicinarmi a Cafu"
Serie B
Immagine news Serie B n.1 Pescara, Brugman: "Avevo altre offerte in MLS, sono tornato in cerca di stimoli"
Immagine news Serie B n.2 Palmieri su Pierini alla Samp: "Si sono voluti fortemente. Fredberg decisivo per il trasferimento"
Immagine news Serie B n.3 Spezia, Daniele Verde verso la Turchia: accordo con il Karagümrük
Immagine news Serie B n.4 Bari, Di Cesare: "Mercato tracciato insieme al mister. Dorval? Presto ci saranno novità"
Immagine news Serie B n.5 Pescara, Insigne: "Sono il primo a credere alla salvezza, altrimenti non sarei qui"
Immagine news Serie B n.6 Sudtirol, Castori: "Veniamo da un periodo positivo. L'ottimismo è giusto, l'euforia no"
Serie C
Immagine news Serie C n.1 Ternana, Foresti: "Chi c'era prima ha fatto cose assurde, ogni giorno salta fuori un problema"
Immagine news Serie C n.2 Lecco, doppia tegola per mister Valente: si fermano Basilli e Mallamo
Immagine news Serie C n.3 Trapani, scontro totale sullo stadio: il club annuncia azioni legali contro il Libero Consorzio
Immagine news Serie C n.4 Terremoto giudiziario sulla Triestina: 15 persone iscritte nel registro degli indagati
Immagine news Serie C n.5 Si alza il sipario sulla 25ª giornata di Serie C: stasera in campo solo il Girone C
Immagine news Serie C n.6 Audace Cerignola, Di Toro: "Il richiamo della Serie B ha pesato sulla scelta di Cuppone"
Pronostici
Immagine news Pronostici n.1 Pronostico Verona-Pisa, nerazzurri mai vincenti al "Bentegodi" in Serie A
Immagine news Pronostici n.2 Quote risultato esatto Atalanta Juventus
Immagine news Pronostici n.3 Pronostico Atalanta-Juventus, gara secca per un posto in semifinale
Calcio femminile
Immagine news Calcio femminile n.1 Fiorentina, primo contratto da professionista per Lombardi: firma fino al 2028
Immagine news Calcio femminile n.2 Oggi la cerimonia d'apertura dei Giochi Olimpici. Le Azzurre svelano le loro specialità preferite
Immagine news Calcio femminile n.3 Fiorentina, Orsi: "Ci sta mancando un po’ di fortuna, ma il campionato resta aperto"
Immagine news Calcio femminile n.4 Il saluto di Kramzar alla Roma: "Arrivata che ero una ragazzina. Resterai nel mio cuore"
Immagine news Calcio femminile n.5 Rosso fuoco con grafiche argentate ispirate a Oslo. Ecco il pallone della finale di UWCL
Immagine news Calcio femminile n.6 Juventus, si riaprono le porte dell'Allianz per le Women: col Wolsfburg si giocherà lì
TMW Magazine
Download TMW MagazineTMW Magazine n.165 Download
Storie di Calcio
Immagine news Storie di Calcio n.3Gigi Riva, il figlio Nicola: "Per mio padre un amore condiviso con un intero popolo" Ascolta il podcast
Calcio2000
Immagine news L'Angolo di Calcio2000 n.3 Un petardo che ci fa tornare agli anni del calcio italiano