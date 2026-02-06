Esclusiva TMW Totti torna alla Roma? Sabatini: "Bellissimo e opportuno, ma non sia per mera rappresentanza"

Le parole di Claudio Ranieri sul possibile ritorno alla Roma di Francesco Totti, nelle vesti di dirigente, sono il tema del giorno nei dintorni della Capitale (e non solo). "Se i Friedkin stanno pensando al rientro di Totti? Ci stanno pensando, mi auguro che Francesco possa essere veramente utile alla Roma. Francesco è una parte della Roma”, ha detto sull'argomento.

L'ex direttore sportivo giallorosso, Walter Sabtini, ha parlato a TuttoMercatoWeb.com di questo scenario che sta scaldando già la piazza.

Direttore, cosa ne pensa del possibile ritorno di Francesco Totti alla Roma?

"Dal mio punto di vista sarebbe una scelta bellissima ed opportuna. Perché? Per il campione che è stato e per quello che ha rappresentato. Io credo che dello spazio per lui nella Roma ci dovrà sempre essere".

In che ruolo lo vedrebbe in giallorosso?

"L’importante è che sia un rientro con un ruolo definito, con un taglio tecnico e non di mera rappresentanza".

Di Malen che ne pensa?

"Come ho già avuto modo di dire, definirei i movimenti di Malen come quelli di un algoritmo vivente".

In questo ciclo con Gasperini la Roma potrà riconquistare lo Scudetto, in futuro?

"Credo che la Roma abbia la società, conoscenza ed ambizione e per questo si avvicinerà molto a questo obbiettivo".