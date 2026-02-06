Jorgen Strand Larsen, può essere un rimpianto per Milan e Bologna? Venduto per 50 milioni

Poteva finire al Bologna, qualche anno fa, Jorgen Strand Larsen. Era il centravanti del Celta Vigo, ma i rossoblù non riuscirono a chiudere l'accordo nonostante un viaggio di Sartori per vederlo durante una sfida contro l'Atletico Madrid. In Italia, del resto, c'era già stato, avendo indossato la maglia della Primavera del Milan. Le condizioni di allora non sono quelle di oggi, visto che il danese è stato acquistato dal Crystal Palace negli ultimi giorni di mercato, spendendo circa 43 milioni di sterline (50 in euro) per il suo approdo.

Strand Larsen è stato ufficializzato nella serata del 2 febbraio. "Sono davvero entusiasta di arrivare al Crystal Palace. È un'esperienza che desideravo fare da molto tempo. Sono qui per portare energia e obiettivi e per cercare di fare del mio meglio per il club". Invece il presidente Steve Parish lo ha accolto così: "Siamo lieti che Jørgen abbia scelto di continuare il suo straordinario viaggio con noi e non vediamo l'ora di vederlo in azione a Selhurst Park. Sono sicuro che si dimostrerà una risorsa preziosa per gli anni a venire".

Doveva, insomma, essere il sostituto di Jean Philippe Mateta. Invece potrebbe anche giocarci insieme: forse fra qualche mese - ammesso e non concesso che si operi prima del Mondiale - chissà se già da subito. Oggi Jorgen Strand Larsen compie 26 anni.