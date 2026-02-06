Il Palermo si affida all'effetto Johnsen e al feeling con Pohjanpalo

Il Palermo si affida all’effetto Johnsen per continuare la propria rincorsa alla Serie A. Come racconta La Gazzetta dello Sport, il norvegese è uno dei volti nuovi del mercato di gennaio e si prepara all’esordio con l’obiettivo di dare qualità e profondità alla squadra di Filippo Inzaghi.

Johnsen ritrova a Palermo due vecchi compagni di Venezia, Joel Pohjanpalo e Jesse Joronen, con i quali aveva contribuito a una storica promozione. Un feeling che i rosanero sperano di riattivare rapidamente, soprattutto con Pohjanpalo, oggi capocannoniere delle seconde divisioni europee con 13 gol. Nella sua esperienza veneziana, Johnsen aveva chiuso la prima parte di stagione con 3 reti e 6 assist, numeri che il Palermo vorrebbe rivedere in ottica promozione.

Contro l’Empoli, in una sfida che può avvicinare la zona promozione diretta grazie agli scontri al vertice, Johnsen potrebbe partire titolare o entrare a gara in corso, complice la squalifica di Palumbo. Al Barbera tornerà anche Dionisi da ex, mentre l’ambiente ha già accolto con entusiasmo i rinforzi di gennaio. Per il Palermo è un altro passaggio cruciale di una stagione che non ammette passi falsi.