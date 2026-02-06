TMW Ibrahimovic tedoforo per Milano-Cortina: "Un orgoglio. Adesso i Giochi possono iniziare"

La fiaccola olimpica sta percorrendo gli ultimi metri per le strade di Milano prima di arrivare a San Siro, dove questa sera si terrà la cerimonia di apertura dei Giochi Olimpici invernali di Milano-Cortina 2026. Tra gli ultimi tedofori che hanno avuto l'onore e l'onere di portare la fiaccola c'è anche Zlatan Ibrahimovic, intercettato dai nostri percorsi prima di iniziare il proprio percorso brandendo la torcia. "Pur non essendo italiano - ha detto Ibra - sono molto orgoglioso di portare la torcia in questo paese. Sono contentissimo ed emozionato".

Spesso ha detto di essere il Re di questa città: oggi lo dimostra tutta la gente qui per te.

"E' sbagliato, ho detto non solo che c'è un Re, ma che c'è anche un Dio che sta sopra al Re (ride, ndr). A parte gli scherzi, Milano per me è una seconda casa e voglio ringraziare Fondazione Milano-Cortina 2026 e tutta l'Italia. Io faccio tutto il possibile per dare indietro a questo paese ciò che ho ricevuto. Adesso i Giochi Olimpici possono iniziare".