Juventus, duro colpo per Exor: Stellantis stoppa i dividendi. Nel 2026 resterà a secco

Stellantis ha deciso di non distribuire i dividenti per Exor. Come annunciato infatti, il gruppo automobilistico avrà oneri pari a circa 22,2 miliardi di euro nel 2025 a causa del riposizionamento dell'azienda sull'elettrico e ha scelto di procedere così. I risultati finanziari preliminari per il secondo semestre dell'anno da poco concluso infatti indicano un miglioramento dei ricavi netti e del free cash flow industriale, ma al tempo stesso anche una perdita netta tra 19 e 21 miliardi e un cash flow dalle attività operative tra -2,3 e -2,5 miliardi.

La società ha dunque dato il via libera all'emissione di un bond ibrido da 5 miliardi di euro per mantenere una struttura di liquidità e patrimoniale robusta. Impatterà dunque per i soci la decisione di non distribuire i dividenti e la cosa riguarderà pure Exor, holding della famiglia Agnelli-Elkann, azionista di maggioranza tra le altre anche di Juventus e Ferrari.

Dal 2021 a oggi aveva incassato poco più di 2 milioni di euro, mentre negli ultimi 4 anni la holding dell'automotive ha distribuito più di 14 miliardi a fronte di 55 miliardi di utili.