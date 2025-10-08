TMW Il Bologna aspetta la risposta di Lucumí. Fissato nuovo vertice con gli agenti

Tra i temi sollevati da Giovanni Sartori, responsabile dell'area tecnica del Bologna, nell'intervista rilasciata sulle colonne di Repubblica, c'è anche il rinnovo di Jhon Lucumí, perno della difesa rossoblù arrivato però agli ultimi mesi del suo contratto con gli emiliani.

Il tempo per scrivere il futuro di Lucumí stringe ed entro poco ci sarà la necessità per le varie parti coinvolte di dettare una linea ben precisa. Secondo quanto raccolto da Tuttomercatoweb.com, il Bologna intende dare seguito alle proprie intenzioni di far firmare un ricco rinnovo al difensore (la proposta inoltrata nelle settimane scorse era di circa 2 milioni di euro netti all'anno fino al 2029, ma potrebbe pure essere ulteriormente ritoccata verso l'alto) ed è stato fissato un appuntamento con l'entourage del calciatore per provare a raggiungere un accordo entro la prossima sosta, quella di metà novembre. Dall'esito del nuovo confronto, poi, sarà anche più chiara la direzione che prenderà tutta la vicenda Lucumi.

Le parole di Sartori su Lucumí. Ecco quanto dichiarato dall'uomo mercato del Bologna a Repubblica, a proposito dello stato dell'arte attorno al centrale della Nazionale colombiana, partito proprio per gli impegni internazionali con il suo paese nei giorni scorsi: "Stiamo parlando con lui del rinnovo contrattuale e saremmo felicissimi se restasse, lui non so, chiedeteglielo. Ci rivedremo più avanti e ci dirà cosa ha deciso. Dopo aver dovuto rinunciare alla Premier questa estate, si è rimesso sul pezzo con grande professionalità".